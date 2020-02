Horoscop special Ziua indragostitilor 2020. Context astral special pentru iubire. Ce aduc Venus si Marte?

Ziua indragostitilor 2020 sta sub contextul astral special pentru iubire, dat de cele doua planete care guverneaza amorul Marte si Venus. Marte da dorinta sexuala, in timp ce Venus aduce sentimentul de dragoste in cuplu. Acum, Venus se afla in Berbec, iar Marte in Sagetator.



Ce inseamna pentru relatiile de dragoste si cum influenteaza acest context astral zodiile de Ziua indragostitilor?

Venus, planeta iubirii si a pasiunii, si Marte, planeta libertatii si a independentei, se afla in zodii de Foc, pe 14 februarie 2020. Venus se afla in zodia Berbec, intre 7 februarie si 4 martie 2020. In Berbec, dragostea este spontana si directa. “Vanatoarea” este interesanta. Suntem mai indrazneti, mai apetisanti, mai nerabdatori. Nimeni nu este interesat de trecut, toata lumea vrea ceva nou. Este timpul sa facem lucrurile sa functioneaze chiar acum. Berbecul este cuceritor, dar poate fi si fidel. Berbecul este dulce, dar poate fi si intepator. Dorintele sunt puternice si se exprima spontan, direct si cu mult entuziasm. Berbecul vrea sa seduca, nu se lasa usor sedus. Vrea sa vaneze si mai putin sa fie vanat!



La randul sau, Marte se afla in Sagetator din 3 ianuarie si va ramane aici pana pe 16 februarie2020. Marte in Sagetator inseamna urmarirea viselor, a idealurilor. Toata lumea fuge de rutina, toata lumea prea actiune, aventura. Simti gustul cuceririlor si esti gata sa seduci.

Aceasta fiind conjunctura astrala principala a zilei, asteapta-te la o zi plina de erotism si sexualitate, la un joc al vanatorii si al seductiei.

Ziua indragostitilor pentru Berbec

Astrele promit o zi spectaculoasa, cu pasiune, intimitate, colaborare. Poti programa o iesire romantica, o calatorie intr-un loc mai exotic si nou pentru amandoi. Seara capata accente erotice deosebite. Asteapta-te la scantei. Aprinde pasiunea! Daca esti singur, poate ca ar fi momentul prielnic sa iti schimbi atitudinea. Nu te mai plange si fa acele schimbari care sa-ti dea o stare de bine! Ai grija de tine si fa aceasta zi cea mai frumoasa din viata ta!

Ziua indragostitilor pentru Taur

Desi pozitiile planetelor Marte si Venus nu te avantajaza foarte tare, asta nu inseamna ca nu poti avea o Zi a indragostitilor fericita. Evita tensiunile si certurile. Nu este cea mai buna zi sa iti pui pe masa toate neajunsurile. Iesiti undeva in oras si simtiti-va ca la inceputul relatiei voastre. Nu se stie niciodata ce poate aduce seara in dormitor! Daca esti singur, ai nevoie de o transformare. Poti sa stai in casa si sa mananci o inghetata sau poti sa iesi si sa atragi atentia asupra ta. Ce alegi?

Ziua indragostitilor pentru Gemeni

Venus iti permite sa experimentezi emotii care sa-ti incalzeasca inima, iar Marte iti atrage atentia ca exista riscul sa fii inteles gresit. Si atunci ce faci? In acest caz esti precaut! Daca nu esti sigur de ceva, mai bine renunti. Daca esti tensionat sau nervos incerci sa te relaxezi. Poti incerca si sa vorbesti mai putin. Dar te poti baza oricand pe gesturile de afectiune. Nu dai gres niciodata cu ele. Daca esti singur, s-ar putea sa nu fi atat de romantic pe cat si-ar inchipui unii. Vrei sa fii liber, sa te ocupi de alte proiecte care nu s-ar putea pune in practica fiind “legat” de cineva.

Ziua indragostitilor pentru Rac

Incerci sa iti intelegi mai bine partenerul de cuplu, sa-i afli nevoile si dorintele. Marte este in Sagetator, asa ca puteti ajunge rapid in dormitor si sa-i arati ca esti gata sa-i satisfaci poftele. Prea multa munca strica, deci, linisteste-te si bucura-te! Daca esti singur, gandeste-te bine ce vrei sa faci. Poti iesi, poti flirta, te poti aventura. Dar nu te atasa prea tare de eventualele cuceriri. Sa nu ramai deziluzionat.

Ziua indragostitilor pentru Leu

Wow, ce zi! Venus si Marte sunt in semne de Foc. Tu esti semn de Foc. Erotism, complicitate, seductie, condimente, scantei. Seara, termometrele se incing bine! Nivelul pasiunii atinge cote alarmante. Daca esti singur si ai pus ochii pe cineva, acum este un moment prielnic sa-i faci o invitatie. Cui nu i-ar placea o intalnire chiar de Ziua indragostitilor? Chiar nu ai nimic de pierdut!

Ziua indragostitilor pentru Fecioara

Aranjamentul planetar nu este chiar exploziv pentru tine, dar asta nu inseamna ca ziua va fi un fiasco. Da, esti foarte pretentios, da, ceri uneori imposibilul partenerului, da, esti mai nervos decat de obicei, dar da, poti vorbi mai putin si poti face mai multe. Lasa-te sedus si scoate relatia din monotonie. Jocul erotic iti va prinde bine. Daca esti singur, te simti sexy si seducator, deci fa-ti curaj sa spui ce simti persoanei de care te-ai indragostit. Fii mai comunicativ!

Ziua indragostitilor pentru Balanta

Se anunta o zi cu oportunitati amoroase la tot pasul. Semnele de Foc in care se afla si Venus, si Marte iti cresc interesul erotic si te fac sa iti doresti mai multa pasiune. Partenerul este alaturi de tine si te sustine, ceea ce creste sansa de a avea o seara de Sfantul Valentin plina de satisfactii emotionale si erotice. Daca esti singur, iesi din rutina ta prafuita. Sansele sa intalnesti pe cineva care sa iti zdruncine putin lumea sunt destul de mari. Nu sta in casa, vezi ce oportunitati iti apar in cale.

Ziua indragostitilor pentru Scorpion

Ai de gand sa iti rasfeti jumatatea, iar banii nu conteaza! Pregatesti ceva exceptional, iei in calcul chiar o schimbare de look care sa-ti lase partenerul cu gura cascata. Esti clar seducatorul care e gata sa faca orice pentru a-si cuceri “prada”. Succes! Daca esti singur, nu sta in casa. Ai o multitudine de posibilitati in lume. De ce ai sta singur, pe canapea, ca sa urmaresti ceva plictisitor la televizor?

Ziua indragostitilor pentru Sagetator

Esti una dintre, poate, cele mai norocoase zodii de Sfantul Valentin. Ce poate fi mai incantator decat sa-ti marturisesti sentimentele, sub clar de Luna, sa iti arati pasiunea si sa te lasi cuprins de erotism. Esti seducator, dar si partenerul te surprinde cu o atitudine foarte cooperanta. Daca esti singur, nu te incanta ideea sa stai in casa. Deci, iesi in lume si vorbeste! Marte, planeta actiunii, este in zodia ta. Iti face bine sa atragi atentia asupra ta.

Ziua indragostitilor pentru Capricorn

Poti fi mai nervos decat de obicei, dar poti cere sprijinul partenerului. Venus in Berbec te face mai irascibil si nici prezenta lui Marte in Sagetator nu te linisteste. Dar, pentru a evita orice neintelegeri, vorbeste deschis cu partenerul. Nu face acuzatii, pastreaza un ton calm si da-ti voie sa ai o cina linistita si, de ce nu, romantica. Daca esti singur, cresc sansele sa intalnesti pe cineva de care sa te indragostesti. Esti pregatit pentru o conexiune profunda?! Daca ai pus deja ochii pe cineva, profita de atmosfera romantica pentru a spune ce simti! Sinceritatea este cheia reusitei.

Ziua indragostitilor pentru Varsator

Esti pregatit sa organizezi ceva romantic pentru partenerul de cuplu. Simti nevoia unei conexiuni emotionale puternice, care sa creasca nivelul intimitatii dintre voi. Poate gasesti un loc nou unde nu ati mai fost niciodata, neobisnuit, care sa creasca misterul si sa sporeasca anticipatia erotica. Daca nu aveti relatia oficializata, poate fi o zi buna sa propui trecerea la urmatorul nivel. Daca esti singur, ce-ai zice sa schimbi ceva la tine. Sa iti demonstrezi tie insuti ca te iubesti, inainte de a pretinde altcuiva sa te iubeasca.

Ziua indragostitilor pentru Pesti

Poti fi nervos si sa scapi din vedere nevoile partenerului. Nu iti este deloc usor sa interactionezi cu persoana pe care o iubesti pentru ca Venus in Berbec iti aduce mai multe griji despre bani decat despre romantism. Dar nu trebuie sa te dai peste cap de ziua Sfantului Valentin. Poti sta foarte bine in casa si sa-i pregatesti partenerului o surpriza care sa nu necesite cheltuieli extravagante. Daca esti singur, nu te inchide in casa. Iesi in lume, vorbeste cu oamenii. Sunt o multime de alte persoane singure in cautarea jumatatii perfecte.

