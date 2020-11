Horoscop VINERI 13 NOIEMBRIE 2020. Este ziua de azi motiv de teamă?

Este vineri, este a 13-a zi din noiembrie, iar asocierea vineri 13 este una care sperie multa lume. Dar sa fie aceasta zi atat de rea? Binenteles ca nu. Este chiar una plina de energie. Venus se contecteaza cu Nodurile Lunare, iar dragostea cuprinde multa lume. Gasesti iubirea unde nici nu te gandesti. Luna se muta din Balanta in Scorpion, acolo unde o asteapta si Soarele, dar si Mercur. Marte intra in miscare directa, iar duminica ne asteapta o frumoasa Super Luna Noua in Scorpion. Super Luna deoarece este foarte aproape de Pamant.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te afli intr-o misiune de a-ti imbunatati cunostintele si nu te vei lasa pana cand nu vei dobandi intelepciunea cautata. Cu Luna in determinatul Scorpion, implinirea emotionala iti vine prin educatie, calatorii si trairi spirituale. Totul este despre a-ti extinde granitele experientelor de zi de zi. Un prieten sau un grup ce au interese similare cu tine te pot ajuta sa accesezi informatia de care ai nevoie. Si meditatia iti poate releva ca deja ai o parte din raspunsurile pe care le cauti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Atentie, va rog ! Asa iti vei incepe majoritatea conversatiilor azi, cu Luna in intensul Scorpion. Sub influenta sa, vei dori ca oamenii sa auda si sa recunoasca ceea ce simti si sa fie atenti si cu compasiune cu nevoile tale. Desi pare a fi vorba de subiecte despre bani si preocupari materiale cu care vrei sa vorbesti cu oamenii, aceasta nu e intreaga poveste. De fapt, tu cauti o validare mai profunda despre cine esti tu. Ce te face, de fapt, sa se simti valoros ?

Loading...

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca petreci timp cu un prieten cu care ai o conexiune speciala, vei beneficia de influenta stabilizatoare de care ai nevoie. Cu Luna in emotionalul Scorpion, starea ta de confort azi vine din a fi in preajma cuiva care este plin de empatie cu trairile tale. Te vei simti confortabil sa te deschizi spre o persoana care nu iti judeca nebunia prin care treci. Si tu ai un spatiu special in inima pentru prietenia aceasta si esti acolo cand el/ea are nevoie de tine. Aceasta este prietenia adevarata.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Unii ar putea spune ca esti secretos pentru ca iti ascunzi sentimentele, dar tu de fapt faci un pas in spate ca sa gasesti acel spatiu de liniste pentru a te lamuri cu privire la unele aspecte. Cu Luna in emotionalul Scorpion, nimic nu pare ceea ce este. Ai nevoie sa privesti mai in profunzime la ce se intampla in spatele suprafetei si aparentei, ca sa descoperi adevarul. Poate ca esti reticent sa discuti cu cineva aspecte private. Pana la urma, nimeni nu ar trebui sa fie intruziv in treburile tale foarte personale.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Toanele tale legendare sunt in plina desfasurare azi cu Luna in semnul tau. Probabil ca este ceva de care trebuie sa scapi ca si greutate de pe piept, desi nu prea iti este placut sa te deschizi si sa iti impartasesti trairile. Daca muncesti la un proiect creativ sau faci ceva ce iti place, iti vei creste starea de spirit. Petrece timp cu copiii si vei fi mai pozitiv si optimist. Este bine sa iti simti sentimentele dar nu are sens sa te complaci intr-o vibratie intunecata.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Siguranta este in mintea ta azi. De aceea, vei dori sa evaluezi starea emotiilor tale dar si a finantelor. Cu Luna in determinatul Scorpion, vei fi focusat pe nevoile tale materiale pentru ca nu crezi ca a avea o anumita suma in contul bancar inseamna rezolvarea tuturor problemelor. Stabilitatea financiara iti da optiuni si multa libertate de a face ce vrei, dar daca nu ai invatat sa te bucuri de viata asa cum este ea, mai multi bani nu inseamna mai multa fericire.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Tu ai intelegere si claritate interioara despre problemele tuturor, deci poti petrece destul de mult timp azi vorbind cu oamenii dragi despre ce se intampla in viata lor. Cu Luna in intuitivul Scorpion, poti ateriza la fix in viata oricui si sa ii oferi raspunsuri profunde si sfaturi ce consoleaza si imputernicesc. Esti in legatura speciala cu partenerul deci nu ar trebui sa iti fie greu sa vezi ce se intampla in aceasta zona.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tanjesti dupa o stare de confort data de bautura ta calda preferata in hainele tale confortabile si calde pentru ca azi Luna este in emotionalul Scorpion in sectorul tau de casa si familie. Te va bucura si sa inchizi usile spre lume si sa petreci timp cu membrii din cercul tau interior de suflet precum partenerul, membrii de familie sau prietenii necuvantatori cu blanita. Caldura ta si prezenta ta calda au un efect stabilizator asupra altora deci nu fii surprins daca oamenii doresc sa fie aproape de tine si sa iti solicite intreaga atentie.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi esti menit sa ridici vibratia peste tot pe unde te duci. Astfel, vei aduce o stare intensa jucausa in toate activitatile tale, in special in interactiunile cu cei iubiti. Cu Luna in sensibilul Scorpion, vei fi foarte atras de oamenii la care tii si pentru care stii exact ce sa faci ca sa le ridici starea de spirit. Este o zi buna sa petreci timp calitativ cu copiii tai. Este o zi excelenta si pentru o iesire de suflet, romantica, pe seara. Daca esti singur, te vei bucura de timp placut daca te vei implica intr-o activitate pe cont propriu ce iti aduce multa satisfactie.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Numai munca si cat mai putina distractie te face angajatul care multumeste cu usurinta orice autoritate. Cu Luna in determinatul Scorpion si cu capacitatile tale productive, azi te vei ocupa destoinic de tot ce inseamna munca profesionala. Tu ai inspiratii cheie care te fac sa stralucesti in job. Astfel, nu vei pierde vremea in sarcini ce nu se potrivesc cu punctele tale forte. In timp ce esti perfect capabil sa te ocupi de toate treburile tale, nu iti strica sa auzi si parerea unui coleg cu mai multa experienta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Cu Luna in emotionalul Scorpion azi, vei dori sa fii aproape de cineva cu care simti ca ai o conexiune speciala. Te vei simti in special atras spre cineva ce vorbeste acelasi limbaj spiritual cu tine si iti intelege credintele. El sau ea pot intelege prin tot ce treci intr-un fel in care altii nu pot, deci esti confortabil(a) sa te deschizi in fata sa despre orice are loc acum in viata ta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poti multumi Lunii in Scorpion pentru intensitatea ta emotionala si pentru intelegerea ta profunda fata de altii. Esti destul de destept sa stii sa folosesti tot ce iti dicteaza intuitia in avantajul tau. Puterile tale de perceptie extrasenzoriale te pot ghida spre ceva ce e bine sa stii despre o autoritate din viata ta. Acest lucru te ajuta sa anticipezi cu usurinta nevoile acestei persoane si sa ii implinesti anumite asteptari.