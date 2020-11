Horoscop VINERI 20 NOIEMBRIE 2020. Totul este pe cale să se schimbe!

Luna este in crestere si se indreapta spre Varsator. Esti nerabdator sa iti impartasesti visurile, sa fii cu prietenii, sa spui si sa faci atat de multe. Pe masura ce Luna face cuadratura cu Uranus si cu Mercur, s-ar putea sa te simti mai entuziasmat. Venus si Soarele isi schimba semnele, deci asteapta-te la schimbari.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uneori emotiile tale iti iau cu asalt gandurile rationale si ajungi astfel sa actionezi impulsiv. Astazi vei vedea ca mintea si inima sunt aliniate pe subiecte semnificative si ca ele lucreaza bine impreuna. Incearca sa nu schimbi aceasta balanta devenind prea rational. Obiectivul tau este sa gasesti cel mai bun echilibru ca sa functionezi eficient.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu fii surprins daca te dai jos din pat azi la prima ora cu o stralucire de inspiratie care nu era acolo cand te-ai culcat cu o seara in urma. Lasa-ti visele sa se mai coaca in lumea viselor inainte de a intra in lumea reala. Aceasta flacara de geniu poate lovi rapid si neasteptat, asa ca fii cu ochii pe asta dar sa nu crezi ca este ceva ce poti planifica sau forta sa se intample.

Loading...

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nervii se pot aprinde, temperamentul la fel azi cand cineva iti poate spune ceva care te poate scoate din sarite. Discuta problema imediat in loc sa o lasi sa clocoteasca in tine toata ziua sau chiar mai mult. Solutia necesita sensibilitate si a-ti pasa. Lasa persoana sa stie ca ti-a ranit sentimentele, daca asa este cu adevarat. Nu are sens sa incerci sa ascunzi ce simti.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Fii atent sa nu exagerezi astazi lucrurile. Ai putea in mod plin de zel sa doresti sa iti implinesti obiectivele ca sa bifezi cat mai multe. Simte-te liber sa iti exprimi exhuberanta si lasa entuziasmul sa iti straluceasca in orice faci. In acelasi timp, fii atent sa nu te lasi purtat de val incat nu observi ca deja ai atins linia de sosire.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Motorul tau poate porni mai dificil in aceasta dimineata pe masura ce rotitele incep sa se invarta. Poate fi pentru ca lucrezi la ceva important in capul tau care te ajuta sa iti clarifici emotiile. Raspunsul pe care il cauti probabil nu are legatura cu cel pe care il vei gasi. Pana vine noaptea, vei avea totul clar. Toate raspunsurile vor fi in fata ta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Lucrurile par sa mearga chiar foarte bine pe mai multe zone pentru tine. Gandirea iti este clara, emotiile iti sunt sub control si bucatile de puzzle se potrivesc la locul lor. Este timpul tau sa profiti de aceste cadouri de bun noroc si sa le transformi in ceva urias. Ai puterea sa faci ca orice sa se intample, in special acum.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pregateste-te pentru o surpriza astazi. Poate ca va veni de la altcineva, poate ca va veni de la tine insuti. In oricare caz, pana seara te vei simti incantat si chiar cu capul in nori. Nu lasa starea letargica sa te domine prea mult. Este vremea ta ca sa te distrezi, deci pune si munca deoparte si bucura-te de timp in timp ce lasi emotiile bune sa iti coordoneze actiunile.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Azi este una din acele zile in care ar fi cel mai bine sa faci un pas in spate si sa iti privesti emotiile din punct de vedere intelectual. Natura ta iubitoare de libertate nu este facuta sa care si gestioneze un bagaj emotional greu asa ca nici nu incerca sa o faci. Fii constient in special cu privire la acele persoane ce par ca vin si trantesc o problema in fata ta si au asteptarea sa o descurci tu.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Lumea ta pare mai degraba aglomerata si rigida in aceasta dimineata, dar vestea buna este ca dificultatile dispar pe masura ce ziua progreseaza. Nu iti asuma ca opiniile sunt batute in cuie. Lucrurile se pot schimba intr-o clipa. Chiar daca par intr-un fel la un moment, mai mult ca sigur ca se pot manifesta total diferit momentul urmator.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Diminetile nu prea sunt, de regula, perioada cea mai buna din zi pentru tine. Nu esti complet trezit si activ pana dupa pranz. Incearca asadar sa nu iei decizii importante in aceasta dimineata. Mai mult ca sigur, te vei bucura de cea mai buna claritate mentala dupa-amiaza cand poti surprinde oamenii cu o atitudine de neinvins si solutii la fiecare problema ce apare pe calea ta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Mintea iti zumzaie ca o albinuta. Esti capabil sa iti dai seama insa ca atunci cand o potolesti, realitatea din jur se schimba. Adauga neaparat compasiune in lantul care tine totul laolalta. Asigura-te si ca nu devii o victima a gandurilor tale pierzand controlul despre cum actionezi doar pentru ca te domina total vocea din cap.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Revizuieste-ti ziua in timp ce privesti apusul si observi norii in timp ce se transforma din albi in mov. Asigura-te ca minteaz iti este sincronizata cu inima. Gandeste-te la emotiile de peste zi si la ce tipare de ganduri intretii si cum iti afecteaza si dicteaza ele actiunile. Verifica daca actiunile sunt urmare a mintii tale rationale sau a starilor de dispozitie fluctuante.