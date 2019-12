HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 12 DECEMBRIE 2019. LUNĂ PLINĂ ÎN ZODIA GEMENI

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

Contextul astrologic al momentului vorbește despre expansiune prin cunoaștere, însă ne cere să nu fim superficiali, dar nici să ne împiedicăm de amănunte. Este recomandat să ne facem planuri de viitor, însă va trebui să dominăm tendința de iluzionare. Este recomandat să visăm, însă va trebui să dominăm tentația de a ne lăsa purtați de năluci. Această Lună Plină din Gemeni ne cere să visăm, dar să o facem în urma unei viziuni clare și concrete, realizabile a visului. Avem baze reale? Visul nostru are șanse să devină realitate sau doar ne amăgim?

Luna Plină ne susține să culegem roadele investițiilor noastre, să culegem ceea ce am semănat începând din luna iunie a acestui an (atunci când s-a format Lună Nouă în Gemeni) și până astăzi. De asemenea, este vorba de trecerea într-o nouă etapă (superioară) în modul de comunicare și interacțiune cu cei din jur, dar și cu noi înșine.

Horoscopul zilei de 12 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 12 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 12 decembrie 2019 spune că astăzi nativii din zodia Gemeni vor avea parte de formarea aspectului de Lună Plină întocmai în semnul lor, cu impact asupra personalității și a modului în care relaționează cu cei din jur. La prima oră a dimineții se va forma aspectul de Lună Plină în zodia Gemeni, fenomen astrologic care ne va impacta pe toți, într-un anume sector de viață. Luna Plină vine cu energia încheierii, iar acum, formându-se pe semnul Gemenilor, este vorba despre încheierea unei etape de studiu, unei etape în care am învățat ceva, este ca un fel de test al sorții să vedem dacă am învățat sau nu o lecție.

