HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 AUGUST 2019. TAURII SE ÎMPACĂ CU O PERSOANĂ DRAGĂ

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub aşteptări din China şi Europa, care au reaprins temerile legate de încetinirea cererii globale.

Vladimir Țurcan, unul dintre cei mai longevivi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, este numărul 20 pe lista socialiştilor pe circumscripţia naţională. Ţurcanu candidează şi pe circumscripția uninominală nr.8, Cantemir. El are la activ cinci mandate de deputat, cu o...

Curtea Constituțională are componență deplină. Cei șase candidați desemnați de Guvern, Parlament și CSM au depus astăzi în plenul Parlamentului jurământul de investire, în fața președintelui.

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 16 august 2019 Cei născuți în zodia Săgetător fac ordine în familie și impun disciplina în relațiile pe care le au cu cei dragi. Nativii sunt preocupați inclusiv de ordinea din locuință și nu este exclus să impună noi reguli de conduită celor cu care locuiesc sub același acoperiș. Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător aduce, totuși, o atmosferă caldă și o comunicare calmă în familie.

Horoscop zilnic Leu – Horoscopul zilei de 16 august 2019 Cei născuți în zodia Leu pot primi aprecieri sub diverse forme, de la laude la cadouri. Nativii vor avea parte de recunoștința celor din jur, însă este important să-și păstreze moralitatea și integritatea pentru că nu este exclus ca în spatele acestora să se ascundă alte scopuri. Horoscopul de azi pentru zodia Leu fvorizează momentele plăcute alături de cei dragi, de prieteni și familie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)