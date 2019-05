HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 MAI 2019. MARTE INTRĂ ÎN ZODIA RAC

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Horoscop zilnic Gemeni – Horoscopul zilei de 16 mai 2019 Cei născuți în zodia Gemeni au parte de tranzitul lui Marte în sectorul banilor obținuți din muncă proprie. Pentru acești nativi va începe o perioadă în care se vor concentra mai mult pe economisirea finanțelor, pe chibzuirea cheltuielilor, decât pe obținerea unui venit în plus, însă șansele vor exista și în acest sens. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni le cere să se întoarcă în trecut, într-un context financiar, și să caute să rezolve o greșeală făcută.

Planeta Marte, atunci când tranzitează zodia Rac, nu are atâta putere pe cat poate manifesta, însă, în contextul astrologic al momentului, acest tranzit este deosebit de important și ne vorbește despre trecut, inclusiv despre trecutul karmic. Acum se pot activa toate amintirile, traumele și situațiile care ne-au marcat trecutul, copilăria, însă conotația va fi una pozitivă, de vindecare, conștientizare și asumare. La modul general, va fi vorba de schimbarea unor tipare comportamentale, emoționale, iar Marte ne va susține puternic în acest context. Ne vom dori să ne reconturăm personalitatea așa cum vrem noi și nu așa cum ne-au învățat părinții noștri, tradiția sau alți factori. Este vorba de puterea noastră interioară care trebuie remodelată.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)