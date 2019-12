HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 2 DECEMBRIE 2019. JUPITER INTRĂ ÎN ZODIA CAPRICORN

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Clasica aspirina săracului, așa cum este cunoscută în popor, are mai multe atribuții. Aceasta nu este bună doar pentru stările de febră sau durerile de cap. Medicamentul mai poate fi folosit și pentru uzul extern. Care sunt rețetele eficiente? La ce mai poată fi folosită...

Doua automobile s-au ciocnit in aceasta seara pe o sosea din Chisinau. Imaginile au aparut pe o retea de socializare. Potrivit politiei, accidentul a avut loc in jurul orei 18:00, pe strada Albisoara din capitala.

In acest sfarsit de saptamana au fost inregistrate 17 accidente rutiere, in care o persoana a murit, iar alte 21 au fost ranite. Potrivit politiei, inspectorii de patrulare sunt prezenti pe toate drumurile si localitatile din tara, insa multi soferi nu tin cont de consecintele incalcarii...

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

Horoscop zilnic Pești – Horoscopul zilei de 2 decembrie 2019 Pentru cei născuți în zodia Pești, Jupiter în tranzit prin Capricorn va activa sectorul prietenilor și al planurilor de viitor, al proiectelor îndrăznețe și al acțiunilor caritabile. Nativii vor avea șansa timp de un an de zile să primească oferte de expansiune legate de aceste domenii, însă vor trebui să dea dovadă de mai multă încredere în propria lor persoană. Jupiter le guvernează casa carierei aștfel că Peștii pot avea șansa de a se face remarcați, de a avansa prin implicarea în activități umanitare sau pot primi ajutorul unei persoane din anturaj în îndeplinirea unui plan, pot obține sponsorizări și ajutor nesperat într-un proiect, însă răbdarea trebuie să le devină a doua latură. Horoscopul de azi pentru zodia Pești le aduce ocazia să-și îmbunătățească relația cu un prieten sau cu persoana iubită.

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 2 decembrie 2019 Cei născuți în zodia Săgetător se despart de guvernatorul lor, de Jupiter, și pot avea o perioadă de câteva zile în care se vor simți confuzi, demoralizați și demotivați, mai ales că Jupiter se va mai întoarce în semnul lor abia peste 12 ani. Însă, nativii nu au motive de teamă, pentru că în tranzitul său prin Capricorn va activa casa finanțelor și a banilor munciți, așa că Săgetătorii se pot aștepta la un an plin de oferte și oportunități de a-și îmbunătăți veniturile. Este vorba de oportunități legate de resursele materiale, dar și emoționale și spirituale. Este de punctat și de atras atenția că nativii nu trebuie să se aștepte nicidecum la câștiguri rapide, la bani nemunciți, ci vor trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate și perseverență, de răbdare, în atingerea scopurilor financiare. Mulți nativi își vor schimba locul de muncă cu unul mai bine plătit. Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător îi sfătuiește să nu exagereze cu cheltuielile.

Horoscop zilnic Fecioară – Horoscopul zilei de 2 decembrie 2019 Cei născuți în zodia Fecioară au parte de acest tranzit al lui Jupiter în Capricorn pe casa iubirii, a copiilor, a aventurii și a activităților artistice, distractive și de recreere. În aceste sectoare se va simți din plin influența Marelui Benefic din zodiac. Astfel, unele Fecioare își vor întâlni marea dragoste, poate chiar își vor construi propriul cămin, iar cei care deja au o familie pot deveni părinți. O aventură sentimentală poate fi asumată și transformată în relație. Atenție, însă, la excesele pe care le pot face prin modul în care se distrează. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioară le poate aduce un interes crescut pentru sport și mișcare fizică, aspect care se conturează începând de azi, timp de un an de zile.

Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player Horoscop zilnic Leu – Horoscopul zilei de 2 decembrie 2019 Cei născuți în zodia Leu vor avea parte de un an bun din punct de vedere al sănătății și al muncii. Nativii vor avea șansa de a vindeca o serie de afecțiuni cu care s-au confruntat până acum, vor descoperi remedii excelente, însă, totodată, li se cere mai multă atenție acordată stilului de viață. Vor fi taxați nativii care vor face excese. În ceea ce privește locul de muncă, portunitățile vor apărea, însă Leii vor trebui să dea dovadă de mai multă perseverență în atingerea scopurilor. Horoscopul de azi pentru zodia Leu îi sfătuiește să fie mai responsabili și mai muncitori la job, și nu doar azi, ci și pe întreg anul ce urmează. Mulți nativi vor schimba locul de muncă actual cu unul mai bun.

Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 2 decembrie 2019 Cei născuți în zodia Berbec au parte de acest tranzit întocmai în casa carierei și a ascensiunii profesionale, sector guvernat de Capricorn, prin urmare este lesne de înțeles că nativii vor avea șanse mari de a-și atinge visurile și aspirațiile profesioanle. Va urma un an în care scopurile vor fi mult mai clar definite, Berbecii vor lupta cu multă responsabilitate pentru a obține ceea ce-și doresc și vom vedea foarte mulți nativi care-și schimbă domeniul de activitate sau care vor avansa în funcție. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec poate aduce șansa de a se face remarcați la locul de muncă.

Zodiile avantajate de acest tranzit al lui Jupiter sunt cele de pământ, Taurul, Fecioara și Capricornul și, de asemenea, cei care au planete în astrograma natala în semnul Capricorn. Pentru aceștia va urma o perioadă de oportunități și șanse, însă sub semnul responsabilității, al perseverenței, al muncii și mai ales al răbdării.

Jupiter va traversa Capricornul timp de 1 an de zile, până pe 19 decembrie 2020, timp în care se va supune lui Saturn și Pluton, ambele aflate în acest semn zodiacal. Astfel, el va veni cu desaga plină de oportunități, însă ne ve care răbdare, înțelepciune și perseverență pentru a ne bucura de ele. Dacă în semnul anterior, în Săgetător, Jupiter era guvernator, și ne punea norocol pe tavă, acum ne cere să facem dovada că merităm să-l primim.

Horoscopul zilei de 2 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2019 spune că astăzi nativii din zodia Capricorn vor avea parte de marea intrare a lui Jupiter, Marele Benefic al zodiacului, întocmai în semnul lor zodiacal, un aspect cu o însemnănate remarcabilă pentru acești nativi, dar și pentru restul zodiilor. Jupiter este planeta abundenței, a șansei, a marilor oportunități din viață, a bogățiilor materiale și spirituale, a expansiunii, iar atunci când intră în rigida, conservatoarea și răbdătoarea zodie a Capricornului, energia sa este mult domolită și limitată. Cu alte cuvinte, Jupiter nu mai are aceeași putere exuberantă, aspect care, pentru cei superficiali și oportuniști, nu va fi deloc plăcut.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)