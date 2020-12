HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 DECEMBRIE 2020. VENUS INTRĂ ÎN ZODIA VĂRSĂTOR

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

Horoscop zilnic Vărsător – Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020 Venus va tranzita întocmai zodia lor, iar cei născuți în zodia Vărsător vor simți din plin beneficiile planetei. Nativii vor relaționa mai bine cu cei din jur, își vor armoniza și consolida relația cu partenerul de viață, iar dacă sunt singuri au șanse mari să întâlnească acum un partener pe placul lor, posibil chiar într-o călătorie sau la în timpul unui curs, seminar. Venus le guvernează și sectorul familiei, iar relațiile cu cei dragi se vor îmbunătăți considerabil. Horoscopul de azi pentru zodia Vărsător îi îndeamnă să aibă mai multă grijă de imaginea lor. Nu este exclus ca acum unii nativi să facă o schimbare de look.

Horoscop zilnic Balanță – Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020 Cei născuți în zodia Balanță se vor bucura de acest tranzit al lui Venus, guvernatoarea lor, întocmai în sectorul iubirii, al copiilor și al activităților creative. Pentru nativi, acest tranzit va fi ca o binecuvântare pentru că cei singuri își pot găsi perechea, cel mai probabil prin intermediul unor activități comune, unor pasiuni comune. Cei care sunt deja parte a unui cuplu pot reuși să-și consolideze relația. În plus, Venus le guvernează și sexualitatea și în această perioadă nativii vor reuși să reaprindă pasiunea în intimitate. Horoscopul de azi pentru zodia Balanță le aduce ocazia să primească laude pentru un talent pe care-l evidențiază.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

