HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 DECEMBRIE 2019. SOARELE INTRĂ ÎN ZODIA CAPRICORN

Horoscop zilnic Capricorn – Horoscopul zilei de 22 decembrie 2019 Cei născuți în zodia Capricorn au parte de ingresul Soarelui întocmai în semnul lor, iar acest aspect le va aduce toată energia și determinarea de care au nevoie pentru a-și atinge scopurile și țelurile cele mai înalte. Posibil ca unii nativi să simtă nevoia să facă o schimbare de look în acaestă perioadă. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le poate aduce ocazia de a-și îmbunătăți remarcabil starea de sănătate, dar și modul în care interacționează cu ceilalți.

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 22 decembrie 2019 Acest tranzit remarcabil al Soarelui va activa puternic sectorul financiar, iar cei născuți în zodia Săgetător vor fi determinați să-și îmbunătățească veniturile. Nativii vor căuta noi surse de câștig, noi oprtunități de a face bani, iar Noul An îi va prinde împăcați din acest punct de vedere. Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător le cere să evite cheltuielile masive în această perioadă, dar și investițiile riscante.

Horoscop zilnic Leu – Horoscopul zilei de 22 decembrie 2019 Pentru cei născuți în zodia Leu acest tranzit va fi de bun augur deoarece nativii vor avea ocazia să vindece o problemă de sănătate. În plus, vor fi determinați să-și îndeplinească toate sarcinile și obiectivele de la locul de muncă. Horoscopul de azi pentru zodia Leu le cere să dea dovadă de mai multă răbdare în activitățile zilnice pe care le întreprind.

Cum Venus, planeta iubirii, a intrat în zodia Vărsător și vrea mai multă independență și libertate în relații, iar Soarele în tranzit prin Capricorn vine cu o răceală relațională care poate fi percepută ca indiferență de necunoscători, am putea simți nevoia de mai multă atenție din partea celor dargi, însă nu este cazul să facem reproșuri pe aceste teme.

Soarele reprezintă la modul general energia, vitalitatea, dar și personalitatea noastră, iar atunci când tranzitează zodia Capricorn, ne aduce puterea interioară necesară pentru a progresa, iar acest progres, în majoritatea cazurilor, are legătură fie cu cariera, fie cu un obiectiv personal de maxim interes pentru noi. În această perioadă vom da dovadă de multă perseverență, răbdare, rigurozitate în atingerea țelurilor noastre. De asemenea, nu este exclus să devenim mai rigizi, mai sobri în manifestăi și atitudini, dar și mai conservatori în gândire.

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.