HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 NOIEMBRIE 2019. SOARELE INTRĂ ÎN ZODIA SĂGETĂTOR

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

De multe ori am auzit oameni vorbind despre acest subiect, însă de fiecare data părerile erau împărțite. Dacă unii sunt de părere că este periculos să mâncăm cartofi încolțiți, deoarece sunt toxici, alții spun că nu-i nimic în neregulă cu ei. Pentru...

Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2019 Acest tranzit al Soarelui prin Săgetător îi favorizează mult pe cei născuți în zodia Berbec care-și doresc să studieze, să plece în străinătate la cursuri de perfecționare, să învețe lucruri noi. Toate acestea pot aduce beneficii ulterioare în sectorul profesional. În plus, spiritualitatea va căpăta un interes aparte și nu este exclus ca unii nativi să-și schimbe niște principii de viață cu care au trăit până acum. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le aduce ocazia să planifice o călătorie sau chiar să plece într-o vacanță.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)