HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 27 MAI 2019. TAURII SE BUCURĂ DE LIBERTATE

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la...

Horoscop zilnic Vărsător – Horoscopul zilei de 27 mai 2019 Cei născuți în zodia Vărsător au tendința de a-i face reproșuri persoanei iubite. Nativii își pot aminti de situații din trecut sau se pot enerva într-un context care nu are legătură cu cel drag, însă își pot vărsa nervii pe acesta. Horoscopul de azi pentru zodia Vărsător le cere să petreacă mai mult timp în natură, să facă sport, să asculte muzică liniștitoare și să nu ia decizii.

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 27 mai 2019 Cei născuți în zodia Săgetător pot fi luați prin surprindere de o decizie profesională sau care are legătură cu niște cursuri efectuate la distanță. Nativii pot fi trimiși într-o delegație, misiune care nu le face mare plăcere. Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător îi sfătuiește să-și respecte responsabilitățile pe care le au și să circule cu grijă, să călătorească cu atenție.

