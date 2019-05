HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 5 MAI 2019. LUNĂ NOUĂ ÎN ZODIA TAUR

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Luna Nouă în Taur ne poate determina să ne preocupăm mai mult de imaginea noastră, de felul în care arătăm, să facem o schimbare de look, să începem o dietă (deși Taurul e gurmand, am putea descoperi o dietă și sănătoasă și gustoasă). De asemenea, putem primi mai ușor un credit, un împrumut, putem să ne achităm datoriile, ne putem cumpăra o casă, putem renova și reamenaja locuința. Totodată, Luna Nouă în Taur vorbește și despre dragoste și poate favoriza manifestări frumoase ale iubirii, mai mult romantism, mai multă sensibilitate, emoție, mai multe declarații de dragoste, dar și mai multe șanse de a ne întâlni jumătatea, mai ales după data de 15 mai, când și Venus, planeta iubirii și a beneficiilor, va intra în zodia Taur, zodie pe care o guvernează.

Luna Nouă din zodia Taur va aduce noi începuturi pentru toate zodiile, cele mai favorizate fiind Taurul și Scorpionul, dar și Leul și Vărsătorul. Impactul major va fi în următoarele două săptămâni, însă se va resimți până la următoarea Lună Plină din Taur, atunci când, într-adevăr se vor vedea și se vor culege roadele a ceea ce sădim acum. În primul rând, această Lună Nouă va aduce o preocupare mai mare pentru zona financiară, pentru a obține stabilitate materială, pentru a ne îmbunătăți veniturile și vor fi susținute în principal activitățile artistice și de creație. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne exploatăm talentele cu care am fost înzestrați pentru a le transforma în surse de venit, chiar dacă venit suplimentar și nu stabil. Domeniile artistic și financiar vor cunoaște o înflorire acum.

