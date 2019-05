HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 6 MAI 2019. MERCUR INTRĂ ÎN ZODIA TAUR

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 6 mai 2019 Cei născuți în zodia Săgetător vor fi favorizați de Mercur în comunicarea și relaționarea cu colegii de muncă și superiorii. Nativii vor reuși să negocieze și să obțină ceea ce-și doresc de la aceștia. Cei care-și caută serviciu, în această perioadă se pot angaja Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător îi sfătuiește să se concentreze pe schimbarea stilului de viață, să caute diete corespunzătoare lor, să se odihnească mai mult și să facă sport. În plus, în această perioadă sunt favorizate analizele ți consultațiile medicale.

Horoscop zilnic Taur – Horoscopul zilei de 6 mai 2019 Cei născuți în zodia Taur vor fi susținuți puternic de Mercur în zona comunicării și a raționamentului. Indiferent de sensibilitatea nativilor, acum vor deveni foarte pragmatici și realiști în modul de gândire și în acțiuni și vor reuși să găsească noi modalități de a face bani, de a obține ceea ce-i caracterizează, stabilitatea financiară. În plus, pot primi cadouri și atenții din partea celor din jur. Principiile și convingerile de viață pot primi resurse raționale și se pot ghida mai mult pe ceea ce le spune mintea. Horoscopul de azi pentru zodia Taur le favorizează comunicarea cu persoana iubită și pot lămuri o situație mai veche.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)