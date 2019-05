HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 7 MAI 2019. RACII SUNT CONFLICTUALI

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Horoscop zilnic Rac – Horoscopul zilei de 7 mai 2019 Cei născuți în zodia Rac traversează o etapă mai tensionată din punct de vedere financiar sau profesional și tind să devină irascibili. Nativii vor intra în conflicte cu cei din jur, in special cu persoana iubită și vor avea tendința de a-i face reproșuri și de a o învinovăți pentru situații pe care, cel mai probabil, ei le-au pricinuit. Horoscopul de azi pentru zodia Rac le cere să fie mai atenți la dialog și la ceea ce vorbesc.

