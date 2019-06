HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 9 IUNIE 2019. VENUS INTRĂ ÎN ZODIA GEMENI

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

„Ucraina în UE înseamnă moartea proiectului imperial rusesc și, în plus, este o lovitură puternică dată autoritarismului rusesc, calea spre schimbări democratice în Rusia și în spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir...

Bloggerul Corneliu Gandrabur prezintă probe concrete că deciziile Curţii Constituţionale de ieri, privind ilegalitatea voturilor de ieri din Parlament, sunt corecte. Mandatele parlamentarilo au intrat in vigoare incepand cu data de 9 martie 2019, ora 00:00, iar termenul de 30 de zile este...

Horoscop zilnic Vărsător – Horoscopul zilei de 9 iunie 2019 Cei născuți în zodia Vărsător au parte de tranzitul lui Venus prin Gemeni în sectorul sentimental. Nativii pot aduce în discuție posibilitatea conceperii unui copil, însă, într-adevăr vedem ca acest context să îi apropie de persoana iubită printr-un context care are legătură cu pasiunile comune, cu hobby-urile. Este o ocazie unică ca nativii să se redescopere în cuplu. Horoscopul de azi pentru zodia Vărsător le poate aduce celor singuri ocazia de a întâlni un partener în cadrul unei activități distractive, sportive.

Horoscop zilnic Fecioară – Horoscopul zilei de 9 iunie 2019 Cei născuți în zodia Fecioară se pot îndrăgosti în timpul unei ședințe, pot începe să vadă cu alți ochi un asociat, colaborator, un superior în timpul unui discurs public. Zona relațională este bine aspectată, însă se întrevăd probleme majore din cauza unei femei, aspect care poate să însemne, de la caz la caz, că șefa nu este de acord, că cel pe care-l plac este într-o relație, etc. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioară le aduce ocazia ca în toată această perioadă să se pună mai mult în evidență, să-și îmbunătățească imaginea prin dialog.

