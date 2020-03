Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 15 MARTIE 2020. Avem nevoie de odihnă!

Luna este in optimistul Sagetator astazi care ne indeamna sa ne mentinem asteptarile sus, sa credem in bine, indiferent cata panica este in unele parti din tara sau lume.



Intotdeauna, dar intotdeauna rasare Soarele dupa ploaie, ca sa nu mai vorbim ca el ne lumineaza si dupa nori, asigurandu-ne viata. Sa ne conectam imaginar la lumina sa, sa ne incarcam de lumina, sa radiem lumina in mod responsabil in jur, nu frica, nu panica, nu zvonuri, nu lipsa de credinta. Mercur nu mai e in retrograd de cateva zile si de maine va reveni in miscare directa in Pesti.



Curand vei avea o noua sansa de a revizita toate complicatiile si dificultatile care te-au confuzat in luna februarie cand Mercur a fost trei saptamani in Pesti, dar nu azi. Azi poti sa iti formulezi un plan frumos de viitor. Exista speranta la orizont cu Luna in Sagetator!



Ia-o usurel, fii bland cu tine, nu pune presiune pe tine, pe ceilalti. Nu cere prea mult. Manifesta iubire blanda, fii intelept. Nu esti singur. Ai nevoie de odihna, cu totii avem. Sa profitam de ziua de azi ca sa ne incarcam bateriile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Toleranta ta, umanitatea ta si respectul pe care il ai pentru toata lumea din jur, indiferent de pozitia sa in societate sau de capacitatile sale intelectuale sunt in acord cu vibratia atmosferica din jurul tau azi. unele sentimente minunate de generozitate si fraternitate se nasc in tine. ceea ce poti face tu si faci asa de bine este sa fii in stare sa ii intelegi pe oamenii apropiati tie, sa ii sustii si sa le arati cat de mult se pot baza pe tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi te-ai putea simti ca si cum esti prins intr-o tornada uriasa. Unele lucruri se invart cu viteza in jurul tau si par putin in afara controlului. Nu te stresa despre vreme. Nu ai cum sa o schimbi. Permite acestei tornade sa fie ceea ce este. Incercand sa opresti mersul lucrurilor, doar vei fi ranit. Accepta ceea ce nu poti controla sau schimba. Furtuna se va domoli curand.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi ai putea fi in situatia ca nevoia coplesitoare de atentie a cuiva sa stea in calea unei relatii apropiate in care esti implicat. Exista ceva in aer care incurajeaza un comportament foarte liber in care sa nu stii cand sa apesi pe frana. Este timpul sa iei o pauza si un loc si sa ai o discutie serioasa cu soferul masinii vietii tale inainte de a cadea de pe o stanca. Pondeaza-te.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Azi se poate simti ca si cum oamenii nu iau lucrurile asa de in serios precum ai dori tu. Daca esti in acest caz, ia in calcul ca poate tu esti cel care trebuie sa se mai relaxeze si lumineze la spirit. Tine tine ca viata este un joc si ca noi sunte oricum ca mici particule de praf in schema cea mare a lucrurilor. Vietile noastre sunt ca o clipire din ochi in relatie cu intreaga viata din Univers. Nu te mai lua, asadar, asa de mult in serios.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tu esti de regula destul de ezitant cu privire la a-ti da opinii ferme. Insa astazi esti intr-o dispozitie ce te sustine sa te afirmi si sa iti rostesti punctele de vedere cum prea putina lume te-a vazut pana acum. Oamenii te asculta si vei fi uimit cat de multi se bazeaza pe tine ca le arati o directie. Tu nu prea esti tipul de om sa iti scoti la iveala sentimentele, deci cand o faci esti apreciat. Cu cat ai mai putine de rostit, cu atat mai valoros va fi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Azi ai putea vedea ca viata ta o ia in sute de directii diferite daca nu ai claritate. Totul pare a se expanda dintr-o datsa si iti poate fi dificil sa te focusezi si sa alegi una singura. Incearca sa nu te lasi prea coplesit. Ia fiecare pas pe rand si tine minte sa mentii un bun simt al umorului in fiecare situatie. Tine lucrurile lejere si energice ca stare de spirit.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi ai o minte lucida, perceptiva si aproape clarvazatoare. Oamenii ar face bine sa nu iti stea in cale decat sa indrazneasca sa se puna cu tine. Ce arme alegi sau daca alegi depinde de tine si batalia se poarta pe teritoriul tau. Nimic nu iti sta in cale, tu ai raspunsuri la tot. Vei intelege totul inainte sa ti se explice. Pe scurt, esti de neinvins mental azi. Doar fii atent cand este implicat spiritul de fair play !

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi poti fi prins captiv de visatul cu ochii deschisi. Te-ai puta gandi la multe lucruri ce ti-ar fi placut sa se fi intamplat. Ai putea sa ai fantezii despre castigatul la loterie sau sa ai un nou job de vis. Sau ai putea visa la o persoana superba ce iti cere o intalnire. Cu alte cuvinte, tanjesti sa evadezi din rutina plictisitoare. Incearca sa gasesti modalitati sa te inveselesti azi.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu toata lumea vrea sa fie lider ceea ce este foarte bine pentru ca tu vrei. Oamenilor le-ar fi mult mai bine daca nu ar incerca sa iti stea in cale pentru ceea ce iti doresti. Cand esti sigur ca ai dreptate, nimic nu te poate opri. Puterile tale incredibile de persuasiune trezesc entuziasmul oamenilor din jurul tau si ei te vor urma oriunde decizi sa mergi. In special daca ii directionezi spre un viitor mai bun.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi ar putea izbucni un fel de razboi mental in lumea ta. Argumente bine gandite si sustinute pot fi contraatacate cu forta si convingere. Incearca sa nu te descurajezi. Nici nu arde niciun pod. Tine minte ca vorbele tale pot fi auzite azi de urechi prea sensibile. Deci fii atent cum le folosesti. Exista o parte foarte activa a psihicului tau azi care are nevoie sa fie auzita. Simte-te sa iti spui opiniile deschis si onest.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Judecata ta foarte precisa si modul brici in care percepi totul va surprinde pe toata lumea in jurul tau azi. Iti vei folosi clarvederea buna pentru a-ti inspira imaginatia. Este timpul sa pui toate astea pe hartie. Orice scrii azi va fi clar si precis si vei fi surprins peste o vreme ce ai putut scrie. Doar fii atent la ce concluzii ajungi !

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi, mintea iti va fi printre stele in timp ce picioarele bine infipte in sol. Gandurile se plimba printre planete si ai un mare sentiment de libertate in interiorul tau. Totusi, solicitarile vietii te imping spre ce ai de facut si te intrebi daca exista dreptate in lume. Asadar, daca azi esti in postura de impaciuitor intre doua parti, nu iti lasa actiunile sa fie in contradictie cu aspiratiile minunate despre lume. Altfel risti sa fii dezamagit de tine insuti.

