HOROSCOP ZILNIC: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 1 FEBRUARIE 2020. Bun venit, februarie 2020!

Luna este in Taur si este vreme de actiune. Avem o noua luna calendaristica deci e timpul pentru o noua abordare. E vremea deciziilor ! A sosit momentul sa fim sinceri cu promisiunile facute si sa facem pasii necesari pentru a ne consolida terenul.



Decizii, decizii… Luna in Taur are revelatii in buzunar pentru noi, are informatii care ne arata limpede precum cristalul ce avem de facut. Saptamana trecuta, Luna Noua a fost in cuadratura cu Uranus care ne impinge la abordari diferite, la scuturari de energii si de obiceiuri, la a iesi in afara zonei de rutina.



Unde ai nevoie sa schimbi vechi moduri de abordare ? Este timpul sa te imprietenesti cu o noua atitudine de a accepta schimbarile ca parte din evolutie si de a te desprinde de orice rezistenta pe care o opui. Este timpul pentru unele hotarari nou noute.



Luna se armonizeaza cu Nodurile Lunare si ne putem astepta la o mana de ajutor. Oamenii, evenimentele si circumstantele sunt aici ca sa ne arate cel mai bun mod de a avansa.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ceva nou si neasteptat poate sa apara la orizont. Este timpul sa dai drumul trecutului si sa pasesti spre o noua versiune a ta. Desi te poti preocupa despre aceste schimbari, mergi inainte fara sa faci nicio judecata. Poti sa descoperi cum incet incet vei fi prins de bucurie si entuziasm, ai incredere in sentimentele tale si in capacitatea de adaptare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti pozitiv si asta iti permite sa reusesti tot ce iti propui azi. Fa o prioritate din cele mai importante responsabilitati ale tale si incearca sa ramai in echilibru. Diseara este un moment minunat pentru timp cu prietenii sau familia. Asta te va ajuta sa te destrezi de tot ce ai acumulat si sa te simti in siguranta, dar si sa capeti o portie mai mare de siguranta de sine si incredere.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pentru tine nu este o zi ca oricare alta, este chiar o zi importanta. Este bine sa dai dovada de un comportament cat mai serios ca sa poti profita de oportunitati ce vin spre tine si sa primesti beneficii care vin cu ele la pachet. Prietenii, familia si cei dragi vor avea nevoie de sustinerea ta si tu sa fii acolo pentru ei. Evita sa ai parte de plangerile lor. Daca poti, ajuta.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Esti in gratiile astrelor azi si poti obtine multe, in special daca ramai flexibil cu ceea ce vrei si te porti cu diplomatie. Poti sa obtii chiar rezultate spectaculoase. Planetele te ajuta sa ai canalele de comunicare deschise, facand ca totul sa fie mult mai usor pentru tine. Asa ca de tine depinde acum. Ce vei face sa ii uimesti pe ceilalti azi ? Fii tu insuti, plin de entuziasm si te indrepti spre viata pe care o vrei.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Incearca sa iti limitezi stresul si anxietatea pe care le-ai simtit in ultima vreme, suficient de mult cat sa iti poti permite sa iti pui treburile in ordine. Chiar ai nevoie sa te mai si distrezi si sa te opresti din a fi atat de serios mereu. Altii nu au decat sa creada ca esti frivol, cui ii pasa ? Distractia si veselia este antidotul stresului. Daca esti obosit de toata aceasta munca mentala pe care o faci, da-ti permisiunea de relaxare si nu te mai agita asa de mult.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Stai deoparte orice ar fi de discutii contradictorii si tensiuni cu prietenii sau famila azi. Ramai flexibil si deschis si la puncte de vedere diferite de ale tale. Daca nu esti de acord despre ceva, incearca sa faci efortul sa vezi lucrurile si din perspectiva celuilalt. Nu iti arata insecuritatile azi altfel ele iti vor cauza dificultati sau te poti simti ca te lupti cu un zid.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Preocuparea pare sa iti fie mai mult pe aspecte financiare azi si e bine sa le dai cat mai mult din energia si atentia ta, ca sa gasesti cele mai bune solutii la probleme care te streseaza. Fa-ti un plan de actiune imediata ca sa rezolvi datorii din trecut, sa platesti facturile si sa iti gestionezi banii cat mai eficient de acum incolo.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai energie si determinare de neegalat azi. Acestea iti vor permite sa gasesti solutii decisive la probleme care te-au tot stresat in ultima vreme si chiar sa scapi de ele pentru totdeauna. Asta iti va aduce multa usurare. Te-ai simtit sub stres zi de zi din aceste cauze si chiar meriti zile mult mai bune ce vor veni.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai putea lua in calcul sa iti retragi energia si sa te izolezi putin de ceilalti ca sa iti incarci bateriile dar iti vine greu sa ai un motiv solid sa procedezi asa. Fa un efort si clarifica ce vrei. Scapa de starea de ingrijorare. Inlocuieste un gand negativ cu unul care iti da putere. Daca ti-ai neglijat sanatatea, ocupa-te de ea din nou. Una peste alta, e cazul sa iti fii cel mai bun prieten.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Planurile si proiectele care sunt in curs de derulare intampina ba succes ba obstacole si ai nevoie sa iti dozezi energia si rabdarea pentru a face fata tuturor fluctuatiilor inerente. Mentine starea de pace interioara. Foloseste ziua de azi ca sa te uiti la o preocupare dintr-o noua lumina. Simplifica-ti programul si intretine obligatii la nivel minim.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Daca te simti iritat azi, in special din pricina unor proiecte importante ce intampina obstacole si intarzieri, tot ce poti face este sa iti mentii nivelul de calm si echilibru sub control si la cote normale. Nu da vina pe altii pentru ce este gresit, desi iti e usor si la indemana. Tu esti responsabil pentru ce traiesti. Daca tu nu actionezi diferit, de unde sa apara solutii noi ? Ia initiativa si gaseste o alta cale de a merge mai departe cu planurile tale.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Iti este recomandat sa iti petreci ziua cu oamenii pe care ii iubesti si care te apreciaza si ei in schimb. Se anunta un timp placut pentru aceste intalniri si te vor ajuta sa evadezi din stresul si anxietatea de zi cu zi. Orice intelegere pe care o faci azi este binevenita si te ajuta sa avansezi spre rezultatul dorit. Si aspectele legale sunt in avantajul tau.

