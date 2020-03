Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 14 MARTIE 2020. Vreme de vindecare de răni!

Marte este in sextil cu Neptun, Soarele este in sextil cu Pluto si se anunta unul din cele mai dinamice si decisive weekenduri. Si Chiron in Berbec, vindecatorul ranilor noastre sufletesti, este in cuadratura cu punctele de eclipsa, cu Nodurile Lunare, deci este timpul sa facem pasi importanti spre vindecare. Putem vorbi de vindecarea unei rani fizice sau a uneia emotionale.



Luna se muta din Scorpion in Sagetator de acolo ajutandu-ne in acest proces delicat. Sa avem incredere, Soarele si Marte ne tin spatele si ne ajuta sa facem ceva in legatura cu acel ghimpe ce ne sta de ceva timp in coasta.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Este nevoie sa ai grija de tine cu atentie si delicatete azi ca sa eviti sa faci greseli sau sa cazi in capcane ce apar din cauza unor circumstante independente de vointa ta. Lucrul bun este ca ai un nivel ridicat de energie atat in gand cat si in fapta azi iar asta te va proteja sa iei decizii eronate si in defavoarea ta. Fii deschis la discutii in viata personala si incearca sa eviti tensiuni nedorite.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dedica putin timp sa port un dialog intern cu tine azi. Aceasta introspectie necesara te va ajuta sa iti mentii sub control viata si sa decizi cum vrei sa avansezi spre viitor. Poti vedea ca persoanele iubite la care tii mult sunt aici pentru tine, iti sustin orice efort de a-ti imbunatati conditia si de a depasi situatii din prezent ce nu te mai reprezinta. Daca investesti munca necesara si mentii un pachet de ganduri pozitive si optimiste, vei vedea cum lucrurile se indreapta spre ce doresti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Canalele de comunicare pot fi cam aglomerate si incalcite azi dar nu lasa nervii cauzati de acest lucru sa afecteze ce ai tu mai bun din tine. Daca permiti asta, tot ce vei obtine este sa deteriorezi relatiile cu oamenii din jurul tau, oameni pe care chiar ii doresti alaturi de tine. In general, tot ce ai de facut este sa iti mentii cu prioritate starea de calm si sa vezi paharul mai degraba jumatate plin decat jumatate gol.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Se pare ca poate fi un haos iritant si o oarecare confuzie in jurul tau azi. Ai putea experimenta unele subiecte de conversatii cu iz de rautate dar nu lasa nimic sa iti strice echilibrul interior. Chiar nu se merita. O atitudine echilibrata este sa te retragi daca ai de-a face cu asa ceva, sa introduci distanta intre tine si altii si sa iti iei putin timp sa fii doar tu cu tine ca sa iti mentii pacea interioara.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Incearca sa lasi lucrurile sa se dezvolte in propriul lor ritm natural azi. Nu interveni si vei vedea cum circumstantele ce apar natural sunt, de fapt, in favoarea ta. Facand asa, vei vedea ca planurile se implinesc mai usor si asta iti va hrani in mod sanatos egoul. Din moment ce te descurci asa de bine acum, de ce sa nu dai din timpul si atentia ta celor dragi ? Se pare ca au nevoie de asa ceva de la tine azi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Vei avea fiecare oportunitate de a impinge spre inainte cu planurile tale si sa progresezi azi, cu conditia sa te organizezi, sa nu te grabesti si sa iti joci cartile bine. Dupa ce totul s-a spus si s-a facut, vei vedea ca a meritat efortul si munca sustinuta va fi recompensata cum se cuvine. Vei capata chiar si o usurare despre situatiile din preajma caminului si familiei ce ti-au dat batai de cap in ultimul timp.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai amanat unele lucruri de facut in ultimul timp, preferand sa te simti bine si sa ignori unele responsabilitati ? Desi nu prea e stilul tau, daca totusi a fost cazul, iata ca acestea te prind din urma. De aceea e posibil sa ai o stare de coplesire si sa simti ca sunt prea multe pe umerii tai. Hai, organizeaza-te asa cum numai tu stii sa o faci asa de bine si incepe sa tai lucruri de pe lista ta pentru ca le-ai facut pe rand. Ramai calm si vei gestiona totul dar vei retine si aceasta lectie, de a nu lasa multe lucruri de facut deodata sau pe ultima clipa.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Pot aparea anumite obstacole si intarzieri care te vor impiedica sa te duci cu mare viteza inainte spre progres. Incearca sa faci tot ce poti mai bun ca sa nu ai frustrari si mentine-ti nivele de energie ridicate in aceasta perioada, ca sa ai forta de a merge spre succesul tau dupa ce se domolesc aceste energii. Mentine-ti increderea in tine si tine de ideile tale. In plus, tu stii prea bine ca atunci cand apare un asa-zis obstacol este forma Universului de a pondera un ritm. Poate ai nevoie de timp ca sa capeti o noua claritate ?

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi este indicat sa iti mentii o stare de vigilenta constanta si disponibilitate ca nicio oportunitate sa nu iti scape. Este cu atat mai mult cazul cu cat vei vedea ca unele oportunitati sunt foarte confortabile si la indemana ta. Daca vezi ca ai unele dificultati in unele domenii sau ca ceva nu iese cum ai crezut tu, nu renunta sa incerci si incearca sa iti adaptezi strategia ca sa iei in calcul noi informatii. Nu uita sa ai incredere in persoana cea mai draga tie care este dispusa sa te ajute.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Toate stresurile si problemele pe care le-ai avut de infruntat si gestionat in ultimul timp sunt pe cale sa fie inlocuite cu noi circumstante si oportunitati minunate. Toate acele dificultati care epuizau partea mai buna din tine vor disparea ca prin farmec si poti sa te bucuri de viata intr-un ritm mai linistit si mai placut. Simte-te bine cu aceasta noua realitate si fa si tu la randul tau tot ca sa se mentina cat mai mult.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Evenimente complexe incep sa se desfasoare peste tot in preajma ta azi si se prea poate sa existe o anumita confuzie. Daca lasi aceasta atmosfera incalcita sa te faca sa iti pierzi claritatea, vei pierde controlul si pe ce ai claritate. Incearca sa capeti distanta de tot ce se intampla in jur dar si de oameni. Asta iti va permite sa te concentrezi cu mintea limpede pe fiecare sarcina pe rand.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Este o idee buna sa devii ceva mai circumspect de astazi cu cei care iti cauta compania si serviciile. In trecut, ai avut incredere prea usor si ai avut momente in care ai fost ranit(a). Este un bun moment sa iti ridici garda pentru ca nimeni sa nu mai profite de pe urma ta in acelasi fel. Asta nu inseamna ca gandesti ca ai trai intr-o lume de pericole in fata carora sa fii pregatit cu aparare, ci ca iti creezi si mentii un spatiu personal in care lasi sa intre doar pe cei ce au trecut testul timpului si al bunului caracter.