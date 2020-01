Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 31 IANUARIE 2020

Prima luna a noului an, noului deceniu, noii ere astrologice se incheie aici. Ne luam ramas bun pentru totdeauna de la ianuarie 2020 care ne-a oferit evenimente astrale de o amplitudine cu totul unica, unele dintre ele cum nu au mai avut loc de 500 ani…



Pentru unii, ianuarie a adus maretii si impliniri, oportunitati si vise realizate. Pentru altii, ianuarie a adus intamplari, trairi si situatii mai putin placute. Cine poate sti ce e bine si ce nu ? Se spune ca in spatele fiecarei dureri exista o binecuvantare deghizata ce va fi simtita la un moment dat. Se mai spune ca Universul nu ne trimite ceea ce nu e pentru binele nostru suprem, pentru evolutia noastra si ca sufletele au contracte clare intre ele, fiecare ce rol sa joace in viata celorlalti si cu ce scop.



Noi ca pamanteni avem doar o vedere limitata a ce se intampla, asa cum o pisica poate vedea doar ce e in apartamentul in care locuieste si nu are habar ce se intampla dincolo de ziduri si usi. De aceea, mergem mai departe si facem singurul lucru pe care il putem face mai bine : sa traim in prezent cu recunostinta. Sa multumim pentru tot ce este frumos si bun, sa visam la tot ce ne dorim si sa acceptam ca ce nu ne e permis sa traim…poate ca e mai bine asa.

Ne pregatim ca de maine sa intram in luna februarie 2020 si rugam Cosmosul sa fie bun si bland cu noi. Energiile sunt puternice, traim vremuri unice in evolutia omenirii si ne lasam calauziti sa ne implinim menirea pentru care am ales sa venim tocmai acum aici pe Pamant.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate fi pentru tine o zi de introspectie si reevaluare a principiilor tale. Iti poti pune intrebari tie si unui partener in legatura cu decizii anterioare. Totusi, vei oeri o abordare pozitiva si cu sustinere de la partener si te astepti sa primesti acelasi lucru in schimb. Nu e absolut nimic gresit sa adopti noi ideologii si conceptii de viata cand cele anterioare nu mai functioneaza asa bine pentru tine. Se numeste evolutie.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai face bine sa realizezi ca a fi prizonier al trecutului nu te ajuta in niciun fel. Trebuie sa iti inveti lectiile din trecut, dar apoi e indicat sa le dai drumul. Daca constientizezi asta, vei face pasi uriasi spre a solutiona probleme majore pe care le-ai avut de infruntat pana acum.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

E posibil sa te simti destul de dezorganizat si haotic astazi. Gandurile tale tind sa zboare in multe directii. Rezultatul este acela ca nu poti fi in stare sa te focusezi pana la finalizare pe un singur proiect. Daca ai nevoie de claritate, fa exercitii mentale si nu te mai amesteca si cu parerile altora ce vin cu sfaturi contradictorii care mai rau te confuzeaza.

RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este un moment bun sa faci anumiti pasi curajosi in fata. Nu este indicat sa ai ezitari. In schimb, actiunile decisive sunt critice acum. Nu te sfii in fata oportunitatilor. O portie de asumare de incredere iti poate impacta dramatic viata in bine, desi poate sa nu para asa la prima vedere. Este bine sa iti reevaluezi vechi relatii si sa le elimini pe cele care nu mai sunt benefice.

LEU (24 iulie – 23 august)

Fii sincer cu tine pentru ca este singura miscare pe care o poti face care sa te ajute in fiecare situatie. Nu ezita in a alege ce preferi, nu iti mai sacrifica visele doar pentru ca asa spun altii sau ai deranja pe cineva. Ai putea fi confuz si sa nu stii de unde sa incepi, deci doar pune prioritate in toate lucrurile pentru care vrei sa iei decizii folositoare.

FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ziua de azi poate fi intensa emotional pentru tine. Vei aduce multa pasiune in tot ce faci si succesul va veni ca o consecinta inevitabila. Poate ca ai evitat un subiect, dar azi e cel mai bine sa il abordezi si clarifici, pentru a-l scoate din mintea ta si sa te ocupi de altceva mai important.



BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

In timp ce ziua indica faptul ca te vei bucura de clipe de distractie si bine, este bine sa fii prudent si sa iti iei timp dimineata ca sa te ocupi de sarcinile pe care le-ai lasat in stare de asteptare. Deasemenea, ajusteaza si coordoneaza-ti programul cu ceilalti membri de familie si colegi, ca sa nu rasara alte dificultati sau neintelegeri mai tarziu. Poti primi si vesti bune azi.

SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Poti fi oarecum vulnerabil la emotii astazi, de aceea e bine sa iti protejezi interesele si sa te distantezi de oamenii pe care nu ii simti onesti ci ca te trag in evenimente si situatii doar pentru castigul lor. Poti si hiberna o buna parte din zi si sa vindeci rani sufletesti ce pot iesi la suprafata, reamintindu-ti de ceva din trecut.

SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi poti avea dispozitie sa fii voluntar pentru a mentine un mediu armonios atat acasa cat si la locul de munca. Va fi o experienta foarte placuta ce iti va amplifica motivatia de a munci in pace si armonie. Oricum, nu divulga nicio informatie privata nimanui pentru ca e important sa fii discret azi, oricat ai fi de entuziast.



CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi poti sa te aventurezi spre o calatorie neplanificata fie in alt oras sau chiar mai scurta. Ideea insa este sa profiti si sa te distrezi din plin asa cum poti. Cu ocazia acestei zile poti sterge anumite stari conflictuale pe care le ai cu cineva aproape de inima ta. Poate ca a baltit de mult in tine, dar de indata ce te decizi sa rezolvi totul, vei vedea cat de usor este sa te desprinzi de trecut. Mai ales daca privesti in ochii persoanei si vezi in ei iubirea si inima sa.

VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Daca te-ai simtit oarecum ignorat in aceste ultime zile, astazi esti in stare sa captezi atentia tuturor. Lumina spoturilor vietii va fi indreptata spre tine si te vei ridica la inaltimea asteptarilor. Acest fapt poate fi legat de aparitia unui prieten, reaparitia unuia vechi sau a unei situatii favorabile la munca.

PESTI (19 februarie – 20 martie)

Daca ai pastrat ceva pentru o ocazie speciala sau potrivita, azi poate fi acea zi. Asteapta-te la vesti bune azi care sa iti aduca zambetul pe buze sau lacrimi de emotie buna in ochi. Este o zi pe care sa o traiesti cu prieteni si familie. Vremurile bune bat la usa. Totusi, nu uita sa ai grija mai mare de sanatatea ta.