Horoscop zilnic luni 27 august 2018. În sfarsit, Marte iese din retrograd azi!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este ziua in care Marte, planeta ta personala, in sfarsit incepe sa mearga direct dupa lunga perioada retrograda, iar tu te afli intr-o stare si dispozitie mai relaxata pe masura ce Luna in Pesti se aliniaza cu Neptun. Energiile pe care le experimentezi pot fi cele pe care le primesti de la altii. Daca este asa, este mai bine sa le lasi sa curga in afara ta fara sa le manifesti. Urmatoarele doua saptamani iti vor vedea ambitiile cristalizate.





Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi sunt reliefate aspectele sociale din harta ta, facand ca zilele urmatoare sa fie incantatoare. Daca esti implicat cu prieteni ce au inclinatii creative, va fi frumos sa participati la concerte sau alte manifestari culturale. In plus, dinamicul Marte merge mai departe in sectorul tau ce tine de orizonturi indepartate, dandu-ti un plus de energie sa treci de limitari.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pe masura ce Mercur, planeta ta personala, face un unghi cu expansivul Jupiter, ai putea sa devii prea dornic sa ajuti intr-un plan sau proiect. Daca ti se cere asistenta, asigura-te ca stii tot ce este implicat inainte de a te comite. Exista o sansa ca sarcina sa iti consume mult timp sau sa implice mult mai mult decat crezi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Luna se aliniaza atat cu jovialul Jupiter cat si cu nebulosul Neptun, iar tu ai putea sa inveti ceva despre scopul si semnificatia vietii tale. Asta poate veni printr-o carte care iti poate pica in mana sau poate fi ceva ce te inspira cand asculti muzica sau privesti un film. Mai este posibil ca vizitand un loc care ti se pare inaltator sa iti dea un val de idei proaspete.

Horoscop zilnic LEU (24 iulie – 23 august)

Daca ti se pare ca oricat de greu lucrezi, tot nu avansezi asa cum doresti, lucrurile sunt pe care sa se schimbe, sa stii. Vestea buna este ca energicul Marte incepe miscarea directa de azi in sectorul tau de munca si stare de bine, deci intarzieri, amanari si obstacole vor incepe sa dispara iar vitalitatea sa revina. Iar cu Saturn pregatindu-se sa iasa si el curand din retrograd, ai putea incepe deja sa ai progrese semnificative.

Horoscop zilnic FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Desi ai multe lucruri presante de facut si de participat, zilele care vin pot avea un efect magic care sa iti stimuleze imaginatia. Este un timp excelent pentru idei creative care se pot transforma intr-un plan sau un proiect. Acest mix de energii poate fi si romantic, deci indiferent daca esti singur sau nu, sentimentele se pot manifesta frumos.

Horoscop zilnic SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Planeta Marte, conducatorul tau, incepe de astazi sa mearga direct dupa faza sa retrograda ce apare din 2 in 2 ani, ceea ce sugereaza ca este timpul sa pornesti tot inainte cu ideile si proiectele care te incita. Daca lucrurile nu au mers pana acum, este foarte probabil ca totul sa se schimbe in bine. Totul incepe sa se coordoneze si sa fie puse cap la cap ca piesele unui puzzle si drumul sa devina clar, ceea ce iti da o stare de reasigurare necesara.

Horoscop zilnic SAGETATOR (23 noiembrie – 21 decembrie)

O imbunatatire in domeniul financiar poate sa apara de astazi si sa creasca in urmatoarele saptamani. Daca fluxul de bani cash sau o problema de bani parea ca nu merge bine, eforturile tale vor fi in curand rasplatite. Fii totusi atent cu cheltuielile deocamdata, in timp ce Marte si in curand Saturn se pregatesc sa porneasca direct cu toate panzele sus. Construieste momentul si abia apoi bucura-te de recompense.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Marte iese din retrograd si porneste direct astazi in semnul tau, si totusi este posibil sa nu vezi niciun rezultat notabil inca o saptamana si ceva. Chiar si asa, tot poti simti un impuls interior de a avansa cu anumite idei sau evenimente puse deoparte din diverse motive. Pe plan social, o expozitie sau alt eveniment cultural poate fi o reala placere daca participi, plus ca iti da un impuls la creativitatea ta si la abilitatile tale artistice.



Horoscop zilnic VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Inspiratia poate curge, insa daca nu implica ceva pentru care esti pasionat, nu o sa poti face nimic cu ea. Ar putea parea ca si cum a fi motivat a fost mai dificil decat de regula. Asta incepe sa se schimbe in saptamana urmatoare, iar energiile blocate vor incepe sa erupa ca bulele unei sampanii.

Horoscop zilnic PESTI (19 februarie – 20 martie)

Legaturile Lunii cu planetele tale coordonatoare Jupiter si Neptun iti pot trezi o dorinta pentru ceva diferit care permite o schimbare de scenariu sau sansa sa explorezi interese noi. Chiar si o mica iesire intr-un loc frumos poate fi suficient sa reincarci bateriile. Daca au fost probleme in grupuri sau in negocieri sau discutii cu organizatii mari, lucrurile se pot lumina si clarifica.