Horoscopul dragostei 19 decembrie 2018. Două iubiri şi o singură alegere

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018. E timpul să faci o alegere şi să te decizi care dintre cei doi parteneri din acest moment este cel alături de care vrei să rămâi.



Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Berbec

BERBECII pot intalni astazi o persoana exact asa cum au visat. Cu cineva compatibil cu ei, pot spune ca sunt pe drumul cel bun catre linistea pe care au asteptat-o.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Taur

TAURII pot afla un lucru despre o persoana apropiata, ceva care sa le schimbe total imaginea despre aceasta. Astrele le recomanda sa nu puna imediat o eticheta, ci mai degraba sa poarte o discutie deschisa.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Gemeni

Lucrurile ar putea scapa putin de sub control in relatia GEMENILOR. Sunt sfatuiti sa trateze orice situatie cu mult calm si sa incerce sa se puna si in locul partenerului, inainte de a se infuria.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Rac

RACII sunt nevoiti sa ia o decizie de care ar putea depinde nu doar viitorul lor. Unde simt ca nu stiu cum sa procedeze, ar face bine sa ceara sfatul unei persoane in care au incredere.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Leu

Dragi LEI, daca aveti un sentiment negativ legat de o persoana din jurul vostru, ascultati-va intuitia. Cineva pe care il considerati prieten s-ar putea sa nu va vada cu ochi prea buni.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Fecioară

Putin mai multa atentie la sanatate pentru FECIOARE. Va place sa va implicati in tot felul de activitati, iar asta v-ar putea epuiza bateriile mai repede decat ati crede.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Balanţă

BALANTELE cauta sa intre in gratiile cuiva. O persoana le cam starneste interesul si fac tot ce pot sa ii capteze atentia.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Scorpion

Exact cand credeau ca au gasit linistea sentimentala de care aveau nevoie, SCORPIONII pot fi dati peste cap de aparitia cuiva din trecut in viata lor.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Săgetător

SAGETATORII pica intr-o stare de melancolie, sunt usor visatori astazi. Ceva sau cineva ii tine cu gandul departe si cu zambetul pe buze de dimineata pana seara.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Capricorn

CAPRICORNII ar putea fi nevoiti sa faca o alegere intre... doi parteneri. Nu sunt prea siguri pe sentimentele lor, iar astrele ii sfatuiesc sa ia totusi o pauza pentru a-si da seama mai bine de ce simt.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Vărsător

VARSATORII trebuie sa mai lucreze putin la stapanirea emotiilor. Firea lor vulcanica atrage multe priviri, dar in aceeasi masura, le poate fi si daunatoare.

Horoscop dragoste 19 decembrie 2018 Peşti

PESTII se bucura de o satisfactie sufleteasca, dupa ce au reusit sa ajute pe cineva drag intr-o problema. Astrele spun ca mana intinsa la nevoie le va aduce inzecit binele inapoi.