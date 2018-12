Horoscopul dragostei 21 decembrie 2018. Un triunghi amoros, o petrecere şi pericolul geloziei

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Mai mulți activiști politici ai opoziției au fost reținuți în Lituania sub suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei, inclusiv fostul președinte al ”Frontului Popular Socialist”, Algirdas Paleckis, transmite Delfi, citand anunțul Procuraturii țării.

Armata Română se pregăteşte să cucerească Universul. Ministerul Apărării Naţionale vrea să trimită în spaţiu 400 de milioane de euro sub forma unui satelit de ultimă generaţie. Acesta ar urma să întărească securitatea graniţelor. În plus, în caz de...

Investigație la Bruxelles după ce o rețea de comunicare diplomatică între oficiali a fost spartă de hackeri și mii de mesaje secrete au fost făcute publice, relatează The Guardian.

Facebook a permis unor companii din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Spotify şi Microsoft, să aibă acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unor documente interne ale reţelei de socializare online, obţinute de The New York Times.

Se prea poate că unele dintre aceste amintiri pot fi găsite în manuscrisele lui „Moșul” așa cum îl numeam noi cu dragoste pe scriitorul Alexandru Cosmescu. Altă parte din ele și posibil cea mai bogată a fost risipită prin lume sub forma unor istorioare cu morală,...

2019 este anul in care Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster.

PESTII au parte de o mica dezamagire in plan personal, un prieten drag le-ar putea insela asteptarile. Chiar daca e dureros, trebuie sa invete ca astfel de experiente fac parte din viata si ii invata de cine sa se fereasca.

Schimbari una si una in viata VARSATORILOR. Acesti nativi ar putea avea parte de o surpriza foarte mare in plan sentimental, vorbim de aparitia unei persoane care va reusi sa le dea peste cap toate planurile.

Dragi CAPRICORNI, incercati sa nu mai fiti atat de tematori si sa aveti putin mai multa incredere in persoana iubita. Gelozia are farmecul ei, insa, dusa la extrem, nu va face decat sa deterioreze relatia.

SAGETATORII nu vor gresi daca vor fi putin... egoisti astazi. S-au dedicat celor din jur in ultima vreme, au uitat sa isi mai rezerve timp si pentru ei, iar astazi e o zi numai buna sa se rasfete.

Nativii BALANTA ar putea cunoaste pe cineva care sa le intre imediat pe sub piele. Si decid sa se lase purtati de val si sa se bucure de farmecul incertitudinii.

FECIOARELE sunt in centrul atentiei, orice ar face. Si se bucura de asta din plin, mai ales ca unii nativi vor cu tot pretul sa atraga privirile cuiva.

Nativii LEU sunt sfatuiti sa nu refuze nicio invitatie la petreceri sau diverse evenimente. Daca reusesc sa iasa putin din zona de confort, pot fi sufletul fiecarui loc in care ajung.

