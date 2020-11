Horoscopul LUNI 16 NOIEMBRIE 2020. Fii pregătit pentru o zi plină de aventură!

Venus in Balanta isi completeaza discutia cu Pluto si Jupiter in Capricorn. Simti cum iti bate inima cu putere? Luna in Sagetator cauta noi orizonturi, iar Marte in Berbec este gata sa ti le ofere. Fii pregatit pentru o zi plina de aventura!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incearca sa nu duci lucrurile in afara oricarei proportii azi. Comporta-te matur si responsabil si vei vedea ca orice problema pe lumea asta are automat cel putin o solutie la pachet. Conserva-ti energia si fii mai mult cu tine insuti azi. Asta iti va permite sa iti organizezi ziua in jurul a ce este mai important pentu tine. Iti va da pace si liniste ca sa iti organizezi lucrurile asa cum vrei.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te simti total increzator in tine si optimist si crezi in lucrurile pe care le doresti. Planetele sunt de partea ta si te susin sa iti implinesti ce iti pui in minte si e pentru binele tau. Incearca totusi sa eviti sa actionezi pripit. Deasemenea, nu te tine pe tine doar pentru tine. Ramai in contact cu oamenii. Nicio persoana nu este o insula.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti avea ganduri si sentimente care se bat cap in cap. Pe de-o parte, te simti inspirat si capabil sa investesti efortul necesar, pe de alta parte te simti sub multa presiune deci doresti sa te cam grabesti din orice faci. Incearca sa mentii un echilibru si nu depasi niste limite proprii. Accepta orice lucru fix asa cum este. Daca incerci sa impingi pentru a obtine o schimbare, poti ajunge sa cazi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Poate ca sunt destule subiecte ce iti dau bataie de cap in ultimul timp si acestea iti pot consuma energie asa incat sa simti ca nu iti mai ramane pentru nimic altcineva. Poate simti ca iti e imposibil sa iti oferi atentia celor dragi si situatiilor prin care ei trec. Trebuie sa gasesti timpul sa te readuni si sa iti reincarci bateriile, sa ai o discutie matura cu cineva de incredere despre ce te streseaza. Asta va ridica o parte din presiune si te vei simti brusc mai bine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ziua de azi iti ofera o sansa reala sa te focusezi pe ce este mai important pentru tine si sa clarifici ce ai nevoie cu adevarat. Ia in propriile maini ceea ce vrei ! Tine minte, tu esti singura persoana care stie cu adevarat ce vrei de la viata ta. Fii pregatit, pentru ca evenimentele te vor surprinde cu siguranta in bine !

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi sunt posibilitati de a fi fata in fata cu situatii mai dificile care sa iti dea planurile peste cap. Nu te retrage in tine. Ramai accesibil, conserva-ti energia si fii pe faza. Cu o atentie mai mare si cu strategie desteapta, te vei ridica deasupra oricarei situatii. Este o zi in care poti inchide usa spre trecut pe un anumit domeniu, finalizand ceva neterminat inca. Nu fii prea dogmatic in judecata ta. Incearca sa fii deschis la opinii si sfaturi de la cei ce tin la tine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Armonia si optimismul au locul lor de onoare in horoscopul tau de azi. Lucrurile par sa mearga conform planului si viata curge lin si in regula pe cele mai multe aspecte ale sale. Ai resursele necesare pentru a-ti atinge ce ti-ai propus si dorit. Mai mult decat atat, ai sustinerea si incurajarea celor dragi, deci e bine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi vei avea timpul si energia monopolizate de prieteni si cei dragi. Mental ti se pare obositor si te poti intreba daca nu cumva timpul tau ar fi putut fi folosit mai degraba pentru propriile tale proiecte. Oricum, aceasta ingrijorare este doar in capul tau pentru ca esti foarte capabil si sa ii ajuti pe altii dar si sa te ocupi de planurile tale. Nu este o situatie de ori-ori.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi vei avea nevoie sa ai o atitudine calma si rece pentru a face fata oricaror aspecte cu care te poti confrunta. Incearca sa nu te panichezi si focuseaza-te pe a rezolva acele lucruri pe care le tot taraganezi pentru ca le consideri stresante psihologic. Daca tii de program si mergi inainte metodic, totul va fi ok. Nu te lasa grabit de ideea de a lua o decizie neaparat pentru ca poti lua decizie gresita, greu de corectat ulterior.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi radiezi de energie si magnetism iar aura ta are o stralucire aparte. Cand vine vorba de obiectivele tale, focuseaza-te pe a o lua mai usor si cu pasi mici, in loc sa reactionezi la ce spun altii. Emotiile tale te pot duce pe un nivel ridicat dar ai grija sa nu te deconecteze de la contactul cu realitatea. Cei din preajma vor fi plini de sustinere pentru tine, fapt ce iti provoaca bucurie.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Dezvoltari imprevizibile de evenimente au potentialul sa te poata da peste cap. Incearca sa nu cedezi emotiilor negative pentru ca ai muncit substantial sa ai o stare de echilibru. Incarca-te de bine la gandul ca urmezi cursul corect al actiunilor tale si nu apleca atentia la altii care pot spune opusul. Tu stii ce stii si trebuie sa te tii de drumul tau.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

O posibila separare temporara de partenerul romantic te poate face sa fii agitat. Esti ingrijorat ca persoana te-a uitat sau s-a distantat de tine ? Este probabil o reactie exagerata dar nesigurantele tale te domina. Gaseste o distractie. Vezi de ce te simti nesigur cand nu ar trebui. Ai incredere. Cel mai bun mod sa depasesti o asemenea stare este sa fii foarte ocupat.