Horoscopul NOIEMBRIE 2021- Ce prevede astrele?

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Merele, strugurii de masă și prunele din Moldova sunt prezentate la expoziția Fruit Attraction, care are loc la Madrid, Spania, transmite știri.md.

Un bloc de locuințe din orașul georgian Batumi s-a prăbușit, vineri, din motive necunoscute, relatează Reuters. Cel puțin trei persoane au fost salvate de sub dărâmături, inclusiv un copil, însă nu se știe încă dacă există morți.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a venit cu unele detalii în urma vizitei sale la Sankt Petersburg. Acesta a menționat că a discutat cu reprezentanții de la Gazprom despre prelungirea contractului, pe un an de zile, la condițiile vechi ale anului...

Ca să vă puteţi împlini visul pe care îl ţineţi acum ascuns în minte, ar mai fi nevoie de câteva informaţii în plus şi de ceva experienţă de viaţă. Trebuie să vă apucaţi de învăţat, pentru că viitorul va cere nişte deprinderi pe care doar vi le-aţi dorit îna­inte, dar nu aţi reușit să le ataşaţi la bagajul de cunoştinţe.

Aveţi un mare ţel de atins în carieră, dar e cale lungă până veţi ajunge la materializarea lui. Aveţi toate şansele să ajungeţi aco­lo, doar că trebuie să vă folosiţi de foarte multe instrumente intermediare. Recomandarea astrelor este să dai dovadă de concentrare.Nu vă aventuraţi aşa la primul preţ care vi se propune, fie că e vorba de şansa de a cumpăra ceva sau de a vinde un obiect. Trebuie să mai negociaţi, să obţineţi un preţ mai profitabil. Mai târziu e posibil să vi se ofere un preţ mai bun şi nu veţi mai putea schimba cu nimic lucrurile.Nu puteţi continua o poveste de iubire în acelaşi mod ca până acum, ci se cere o viziune nouă asupra relaţiei voastre. O ini­ţiativă venită de la unul dintre parteneri ar fi de bun augur, ca atare propuneţi-i ceva partenerului care să vă scoată pe amân­doi din zona de confort.Unde apăreţi, chiar şi cele mai aprinse conflicte au şanse să se aplaneze, pentru că veniţi cu blândeţe şi reuşiţi să-i liniştiţi pe toţi cu o vorbă. Aveţi mereu argumente logice, exemple con­crete şi consideraţi că nu are rost să vă certaţi pentru aspecte care oricum îşi vor găsi rezolvarea.Cine se aseamănă se adună – spune o vorbă – şi acelaşi lucru simţiţi în legătură cu omul care vă completează în tot ce faceţi. Priviţi la cel din faţă, pentru că devine un fel de oglindă a pro­priei identităţi. Ori semănaţi grozav de mult în unele privinţe, ori el descrie cum sunteţi, chiar dacă vă arată o imagine care vă place sau nu.Vă preocupă foarte mult viitorul carierei şi profitaţi de o perioa­dă mai relaxată pentru a medita asupra acestui obiectiv major. Poate staţi de vorbă cu cineva mai experimentat care are nişte sfaturi excelente de oferit şi merită să le ascultaţi, să le ţineţi minte şi mai apoi să le şi puneţi în practică.Iubirea nu vine întotdeauna în lumini sclipitoare, ci şi în forme banale, pe care aţi fi tentat să le ignoraţi. Totuşi, trebuie să fiţi atent la ce se petrece în jur. Apar noi ambiții, atât în sectorul muncii, cât și în sfera finanțelor. Îți dorești unele achiziții, apar noi idei de investiții.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

