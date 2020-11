Horoscopul zilei de azi DUMINICĂ 8 NOIEMBRIE 2020. Luna este în continuare în Leu

Luna este in continuare in Leu si esti pregatit pentru o noua abordare. A fost o cursa dificila, a fost o batalie intensa, dar a sosit momentul sa mergi inainte. Mercur a intrat in miscare directa. Marte o va face si el curand. Este timpul sa faci o perspectiva, sa pui in balanta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti simti presiune de la oamenii din jurul tau daca iti cer sa ii insotesti la varii evenimente sau festivitati. Poate ca te ameteste agitatia acestor activitati. Nu te simti ca si cum trebuie sa fii parte dintr-o reuniune daca nu vrei sa fii asa. Cel mai rau lucru de facut este sa te prefaci ca te intereseaza cand de fapt nu e asa.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O data ce faci primul pas azi, restul va fi floare la ureche. Inainte sa iti dai seama, ai terminat intregul maraton de activitati fara ca macar sa te efortezi exagerat. Singurul lucru la care sa fii atent este sa nu dai peste cineva in goana ta spre linia de sosire. Fii atent si la ceilalti care sunt pe benzile lor de alergare si trateaza-i ca pe prieteni si sustinatori in loc de oponenti.

Loading...

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Gandeste-te ce frumos ar fi sa prepari cina pentru mai multi prieteni diseara. Poti crea minuni cu putin efort, aranjezi masa cu lumanarele si pui muzica buna pe fundal. Daca ideea unei cine distractive nu ti se pare cea mai grozava idee, ia tu rolul de lider in orice eveniment apare azi si implica mai multi oameni dragi tie.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Din multe puncte de vedere, energia zilei iti este foarte benefica. De tine insa depinde cum o directionezi spre actiuni care sa iti hraneasca sufletul. Exista multa putere in spatele emotiilor tale, mai ales daca le canalizezi corect. Asigura-te ca duci sentimentele bune cu tine in orice situatie de acum inainte.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Exista o calitate inspirationala despre tine azi pe care ar trebui sa o expui mai mult in public. In loc sa te scufunzi in imaginatie, ar trebui sa iti expandezi energia cat mai mult in afara oamenilor din jurul tau. Inima ta este grijulie si sensibila. Este timpul sa castigi recunoastere publica pentru cat esti de iubitor si loial. Stai drepti si asumat si fa o plecaciune pentru toate lucrurile incredibile pe care le faci pentru altii.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Emotiile iti sunt dinamice si extreme azi. Sunt capabile sa iti controleze fiecare actiune luata, fie ca realizezi asta sau nu. Fii constient ca este mai bine sa iti dai seama, pentru a controla aceste stari emotionale volatile in loc sa fii controlat de ele. Asta nu inseamna ca ar trebui sa ignori ce simti ca si cum nu exista, ci sa le vezi dar sa ramai tu la butoane.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Nu face din tantar armasar azi. Ai tendinta sa exagerezi totul intr-o asa de mare masura incat sa pierzi total contactul cu realitatea situatiei. Poti sa zugravesti o scena teribila pana ii dai peste cap pe ceilalti daca nu esti atent. Fii sincer cu o situatie inainte de a crea mai mult dusmani decat prieteni si in general alege sa traiesti in armonie.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Nu ezita sa te scufunzi in orice proiect sau situatie se potriveste cu imaginatia ta azi. Norocul te va face victorios in orice alegi sa joci. Fericirea este aproape inevitabila. Nu te teme sa impartasesti entuziasmul si cu altii. Increderea ta este molipsitoare. Altii sunt norocosi sa fie in echipa ta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Concurezi cu cineva astazi pe masura ce doresti sa obtii dominarea intr-o situatie. O batalie nerostita poate incepe si nu te lasi pana cand nu iti insusesti pozitia victorioasa din varf de munte. Apara-ti teritoriul daca simti ca cineva calca pe el. Daca nu arati ca tu esti seful, altcineva sigur va ocupa locul.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Exista o traiectorie a adevarului de mentinut azi. Daca incerci sa mergi impotriva fluxului, vei avea dificultate sa iti atingi scopurile. Iti este mult mai bine acum sa te lasi calauzit de cursul lucrurilor si vei atinge rezultate mai bune. Nu este nevoie sa reinventezi tu roata intr-o zi ca asta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

S-ar putea sa nu fii foarte impresionat de activitatile si intamplarile ce se deruleaza in jurul tau, dar asta nu inseamna sa iti schimbi starea de spirit din acest motiv. Acum nu e timpul sa stai deoparte si sa lasi altii sa conduca. Daca vezi ceva ce nu iti convine, asuma-ti opinia si afirm-o. Fa tot ce poti sa schimbi cursul evenimentelor lasandu-ti vocea puternica sa fie auzita.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poti sa te simti asa de bine azi incat sa uiti sa verifici cum stau cu fericirea si cei dragi din jurul tau. Te poti simti foarte puternic din pricina energiei de azi, dar realizeaza ca alti oameni pot sa aiba o dificultate sa mentina ritmul tau. Opreste-te si ia o pauza ca sa permiti si altora sa tina pasul cu tine. Nu de alta, dar e pacat sa nu mergi in calatorie insotit.