Horoscopul zilei de azi JOI 1 OCTOMBRIE 2020. Ce ai de vindecat?

Luna octombrie incepe in forta, cu o Luna plina in Berbec. Conjunctia acesteia cu Chiron aflat tot in Berbec aduce la lumina niste rani care te fac vulnerabil. Asa cum spunea poetul Rumi, rana este locul in care intra lumina, iar aceasta este faza-cheie pentru a intelege ce se intampla. Vindecarea este posibila. Fa tot ce depinde de tine pentru a te accepta, cu bune si cu rele. Soarele in Balanta aduce foarte multa corectitudine. E timpul sa fii curajos.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vechi cunoscuti ar putea sa-ti deschida usi noi si sa iti dea o mana de ajutor. Asigura-te ca profiti la maximum de aceste oportunitati ca sa-ti duci la indeplinire planurile si ambitiile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este vremea sa nu te mai prefaci ca este totul roz in viata ta si revino cu picioarele pe pamant. Recunoaste ca ai probleme si rezolva-le. Cu cat te vindeci mai repede, cu atat vei putea incepe ceva nou care iti va aduce pacea in suflet.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti revolutionar si pe masura ce iti intorci lumea cu susul in jos, poti descoperi ca te bucuri de noua ordine creata ! Acest mod nou de a privi lucrurile te face mai optimist si iti imbunatateste starea de spirit.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai fost sub mult stres in ultimul timp. Obstacole poate ti-au blocat unele cai si te-ai tot stresat despre ziua de maine. Insa ziua de azi te anunta ca poti da drumul acestei stari, negativitatii si sa te focusezi pe viitor. Dezvoltari pozitive au loc in familia ta si asta iti aduce bucurie.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tu ai asa de multe pe platoul tau azi incat poti avea mintea destul de stresata. Ai multe de facut si ai face bine sa iti organizezi timpul si sa vii cu un plan bun pentru a-ti implini varii responsabilitati. Un bun management al timpului este cheia daca vrei sa muncesti orice eficient fara sa te epuizezi. Fereste-te de cei care par ca vor sa te ajute cand te fapt nu e asa.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este o zi pozitiva si plina de speranta. Multe evenimente te vor surprinde placut si te vor emotiona. La randul tau, vei gasi in tine raspunsuri care te vor motiva sa mergi mai departe, ca cauti solutii inovatoare la problemele care te-au bantuit in ultima vreme. Fii cu ochii pe toate oportunitatile care iti pot aparea in cale. Una dintre ele ar putea fi cheia spre dezvoltarea unui viitor succes.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Toate gandurile si toata atentia ta sunt acum indreptate spre zona carierei. Te fapt, iti dedici mult timp si atentie aici pentru ca esti hotarat. Insa azi ti se recomanda sa te luminezi si usurezi putin pentru ca tot vei reusi sa obtii ceea ce vrei. Este vital sa acorzi atentie familiei tale ca sa echilibrezi aceasta pofta exagerata pentru munca.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Comentariile altor oameni au puterea de a te rani azi. Incearca sa eviti sa te apropii prea mult de ele si tinteste sa iti gasesti punctul propriu de centru. Asta te ajuta sa iti mentii echilibrul. Dezvoltari succesive de intamplari pot scutura unele situatii. Treaba ta este sa ramai calm si sa fii pregatit sa gestionezi orice vine pe calea ta si iti da rutina peste cap, dar sa o faci fara inima rea, din contra.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai lasat prea multe usi deschise spre trecut si aceste atasamente te tin pe loc si iti ingreuneaza calea spre viitor. Rezolva-ti aceste probleme o data pentru totdeauna. Inchide cercurile si mergi inainte dinamic, spre indeplinirea obiectivelor tale. Invata din greselile trecutului, asigura-te ca nu le mai repeti, dar nu te mai agata de ele. Actioneaza mai intelept, nu ezita sa ceri ajutorul celor dragi.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Incearca sa stai cat de departe poti de un comportament extrem si nerezonabil azi. Daca nu poti, asta iti va aduce rezultatele opuse la ce sperai sa obtii. Nici nu te retrage din lume, pe de alta parte. Da-le celor ce tin la tine o sansa sa te ajute si sustina. Tine-ti antenele sus si fii pregatit sa prinzi orice oportunitate vine spre tine, indiferent de domeniu.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Se prea poate sa fii oarecum stresat. Ai asa de multe pe umerii tai si incerci sa faci fata permanent. Cel mai bine este sa te inarmezi cu rabdare si planificare in avans. Asta iti va permite sa iti rezolvi rapid si eficient cele mai multe treburi. Nu lasa nervii si iritarea sa dea peste cap ce e mai bun din tine, oricat de disperat sau suparat te simti. Ramai calm si totul va fi bine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te simti creativ si te bucuri de energie si vitalitate. Acestea sunt ingredientele necesare pentru a intra intr-o faza cu adevarat constructiva. Renunta la negativitate si porneste in realizarea visurilor tale. Fii mai sigur pe tine si nimeni nu va putea sa-ti stea in cale. In acelasi timp, nu lasa oportunitatile sa-ti scape. Asigura-te ca vei reusi.