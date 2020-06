Horoscopul zilei de azi, JOI 11 IUNIE 2020. Ce vise ai?

Soarele in Gemeni face cuadratura cu Neptun in Pesti, iar tu poti simti pierdut in labirintul propriei minti. Fantezii, celebrele “dar daca”, regrete si dezamagiri, rugaciuni si vise… Nici nu e de mirare ca nu stii ce sa alegi. Dar, nu-ti face griji! Nu trebuie decat sa stai linistit si sa te asculti. Ce vrea sufletul tau cu adevarat. Luna isi indreapta si ea pasii spre Pesti, iar tu ai nevoie de inspiratie. Venus face sextil cu Chiron, aducand nevoia unei vindecari in amor.

In ce povesti crezi?

O zi de joi care indeamna la visare gratie cuadraturii dintre Soare si Neptun. Insa nu te lasa prea mult purtat de val. Ai nevoie si de concentrare. Poate ca iti plac povestile cu zane, insa ai nevoie si de realitate. Daca lucrezi intr-un domeniu ce necesita creativitate, azi poate fi ziua ta norocoasa, de inspiratie. Daca nu, poate fi o zi destul de obositoare, cu mult zgomot in mintea ta. Trebuie sa-ti gasesti echilibrul!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi esti plin de vise si aspiratii, ceva te tine in spate din a le obtine pe majoritatea din cauza sentimentelor tale de nesiguranta. Dar cu norocul de partea ta care incepe de azi, vei fi in stare sa iti pui fricile in spate si sa muncesti concret pentru a-ti manifesta visele. Ramai concentrat si foloseste ce stii si pe cine stii ca sa ai sustinere pentru cauza ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te agiti pe asa de multe fronturi incat deja risti sa fii prea epuizat. Este nevoie sa o iei mai incet azi, sa iti dai timp pentru odihna, sa iti lasi creierul sa se odihneasca si sa viseze la ce ii da bucurie. Apoi poti relua. Seteaza-ti un program bun si clar care sa iti permita sa te eliberezi de indatoriri una cate una fara stres si anxietate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poate fi o zi provocatoare din punct de vedere mental, cu viziuni despre succes si recompense intrerupte pe ici pe colo de indoieli. Daca simti ca nu ai suficiente resurse pentru viziuni, nu lasa asta sa iti deterioreze moralul. Fiecare rasarit de soare vine cu cate o noua promisiune si astazi chiar nu este sfarsitul lumii. Sunt puternice indicatii ca miscarile planetare curente vor schimba lucrurile in bine incepand de maine.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi este o zi frumoasa in care ai parte de un echilibru armonios intre logica si emotiile tale. Vei sti instinctiv cum sa amesteci afacerile cu placerile. Esti intelept orientat pe a cheltui bani cu masura si esti, deci, multumit. Aspecte triviale te pot deranja azi dar nimic semnificativ.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Aparent, azi nu vei avea timp pentru nimic altceva in afara de proiecte si parteneriate care te tin in priza totala. Abilitatile tale de comunicare si diplomatia iti vor sustine intalnirile si iti vor permite sa judeci o persoana sau o situatie corect si sa iti formezi o opinie dreapta. Eforturile facute in trecut vor incepe sa dea roade incepand de azi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Cei dragi pot fi in topul gandurilor tale astazi si ca atare iti vor ocupa si mult timp. Oamenii apropiati tie au nevoie de sustinere si ajutor, deci asculta cu atentie problemele lor si foloseste-ti creierul logic excelent ca sa le dai sfaturi bune. Chiar daca te simti obosit, incearca sa fii calm si sa ramai calm si continua sa le oferi azi sustinerea ta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Esti in totalitate setat sa iti manifesti din plin abilitatile ca un profesionist ce esti. Vorbind despre munca, astazi vei fi dominat de determinare si dedicare. Punandu-ti inima si sufletul la bataie, cuvintele tale vor vorbi de la sine despre tot ce inseamna pentru tine eforturile tale. Aprecierea este pe drum spre tine ca sa fii incurajat, desi se poate misca cam lent.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Mintea ta este pregatita sa preia controlul in tot ce faci azi. si asa va fi, tragandu-te cu nasul la munca si capul in hartii sau creatia ta. Dar inima bate vesela ca un fluture. Daca reusesti sa mentii echilibrul perfect vei putea sa cuceresti si persoana iubita dar si superiorii sau partenerii de munca.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Este oarecum o zi ciudata, una in care atmosfera pare a fi mai neclara si starea ta de spirit mai putin elevata. Daca lucrurile iti apar in culori inchise, schimba-ti imediat atitudinea pentru ca aceasta abordare te da in spate cativa pasi de la progresul tau. Daca devii mai optimist, agatandu-te de lucrurile care te fac sa te simti asa, vei vedea ca nimic nu este chiar atat de rau. Drept rezultat, increderea de sine va creste.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi poti fi foarte imprevizibil si tendintele tale agere se vor mentine pana seara. Dupa aceea, pregateste-te pentru o mare surpriza. Doar tine minte ca a fi pregatit este mereu o idee buna, pentru ca nu stii niciodata cand apare un moment bun. Avand toate acestea in considerare, tot ce sa stii este : nu te ingrijora si incepe sa traiesti !

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Se prea poate sa te implici si rasfeti cu o activitate artistica sau scriind, pentru ca asta iti aduce si rezultate minunate dar si placere. Tu esti pasionat de asa ceva si, in caz ca nu sunt deja parte din jobul tau, gandeste-te la un hobby pe baza lor. Ai unda verde sa te bucuri de efectul pe care il exerciti asupra altora cu cuvintele tale dulci.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Picatura cu picatura si se umple tot oceanul in timp. Tine minte aceasta vorba si lectie si continua sa iti concentrezi eforturile pe obiectivul tau fara sa iti pierzi entuziasmul. Pot fi vremuri in care stai pe spate si te gandesti de doua ori, dar sa stii ca totul implica eforturi si asa ajungi la punctul culminant. Continua sa perseverezi, este conditia de baza pentru succes.