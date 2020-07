Horoscopul zilei de azi JOI 16 IULIE 2020. Hai să vorbim!

Luna calatoreste azi din Taur in Gemeni si ni se ofera ocazia astrala sa devenim vocali cu privire la planurile noastre. Ultimele zile au putut aduce multe realizari sau constientizari care sa duca spre decizii majore.

Luna in Taur vrea sa fie sigura si sa fim si noi siguri, ea prefera certitudinea.

Suntem dupa o saptamana de revelatii puternice gratie lui Jupiter si Pluto si a aspectelor astrale dintre ele care precipita deja decizii importante. In curand va fi timpul sa ne comitem spre o directie anume pana spre finele anului, dar nu suntem inca acolo.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi in care sa ai grija de tine si sa fii prudent pentru ca o abordare frivola te poate costa scump. Te simti sociabil si comunicarea iti este de top deci nu vei avea probleme in a convinge pe oricine sa fie de aceeasi parere cu tine. Daca esti intr-un mediu care sa te sustina pentru noi idei si proiecte, cu atat mai bine. Sfatul nostru : vorbeste deschis din inima orice ai de zis.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Totul ar trebui sa curga cu usurinta in viata ta azi si sa nu te stresezi pentru mai nimic. Daca totusi ai de-a face cu unele neplaceri, le poti depasi usor pentru ca ai puterea sa nu le lasi sa te doboare. Daca iti mentii atitudinea pozitiva in care viitorul arata insorit, vei mentine rutina zilnica placuta si constructiva spre satisfactia ta si a celor dragi. Sfatul nostru : nu uita ca orice nor este urmat de vreme senina.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi ideala sa reflectezi asupra vietii tale si sa o revizuiesti, focusandu-te pe moduri in care sa gestionezi mai eficient relatiile cu altii si ce tactici sa ai de la caz la caz. Facand astfel, eviti greseli din trecut si iei decizii corecte care te vor duce spre inainte cu rezultate mai bune. Cat timp iti tii capul pe umeri, in sensul de luciditate, totul va merge bine. Sfatul nostru : stii cat de bine te bazezi pe mintea ta cea brici. Consider-o un aliat si azi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi te poti confrunta cu un cerc de sarcini de facut intre care te invarti datorita schimbarilor ce au loc in viata ta. Poti fi tentat sa clachezi intr-o cadere nervoasa. Nu face asta. Abtine-te. Relaxeaza-te, ramai calm si astfel vei evita sa intri in situatii nedorite. Sfatul nostru : tu stii cat de multe poti. Reaminteste-ti asta si azi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Este o zi benefica pentru zodia ta sa iti dezvolti in detaliu planurile, deci prezinta-te in fata vietii si promoveaza-ti ideile curajoase si indraznete pentru ca succesul este o optiune foarte probabila. Vibratiile pozitive ce circula prin atmosfera te vor umple cu incredere si optimism, deci bazeaza-te pe tine daca ai de luat decizii si riscuri ce te duc spre varf. Sfatul nostru : un Leu este un Leu mereu. De reamintit.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Pregateste-te sa fii mult mai popular incepand de azi in continuare. Ideile tale sunt primite bine, sunt destui suporteri pregatiti sa iti fie aliati. Asta iti va da increderea de sine necesara pentru a-ti pune planurile in actiune si sa castigi recunoastere si respect asa cum meriti. Satisfactia iti va fi mare nu doar datorita succesului si pentru ca vei constientiza ca esti inconjurat de oaeni care tin la tine si care privesc cu ochi buni reusita ta. Sfat : Dumnezeu lucreaza prin oameni. Nu uita.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ziua de azi are potentialul de a fi fantastica, oferindu-ti oportunitatea sa solutionezi multe probleme si sa iti pui treburile in ordine. Poti scapa de negativitate si de belele ce s-au agatat de tine la un moment dat. Tine minte ca cei dragi sunt o resursa de valoare pentru tine. Profita de sustinerea si prezenta lor. Cere-le ajutor daca ai provocari. Vei primi ajutor de nadejde mai ales in situatii in care si sa vrei nu ai cum sa te descurci de unul singur. Sfatul nostru : unde-s doi sau mai multi…puterea creste.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Daca exista subiecte de confuzie care te-au dat peste cap in ultima vreme, acestea pot avea ceva de spus si azi care sa interfereze in rutina ta zilnica. E firesc sa nu fii in apele tale daca e acest caz, insa sa stii ca la tine e controlul propriei vieti si stari. Sfatul nostru : Fa-ti timp sa te odihnesti pentru ca o minte clara intr-un corp relaxat face minuni.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai reusit sa gestionezi pana acum sa iti asiguri un ritm tocmai bun de munca si esti cu siguranta pe drumul cel bun. Astfel, nu ai motive de ingrijorare. Nu lasa niciun obstacol sa iti stea in cale si nu iti da voie sa te lasi afectat de comentariile nici unui tert. Sfatul nostru : ai incredere in tine si in judecata ta si asigura-te ca iesi un invingator si astfel alegerile tale s-au dovedit a fi cele bune, ca mereu.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Daca nu e totul roz in viata ta acum, nu te preface ca este si mai bine priveste adevarul in fata. Poate ca ai facut si tu unele greseli in trecut care acum te apasa pe inima. Daca vrei sa te simti bine cu adevarat, este momentul sa spui stop trecutului cu tot ce nu a fost in regula si sa iti oferi sansa unui nou start. Sfatul nostru : fa absolut orice este necesar ca sa mergi mai departe.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Schimbari succesive ce se petrec in aceasta perioada iti pot amplifica ritmul, scotandu-te dintr-o rutina cunoscuta dar nu te panica. In curand vei realiza ca totul este spre bine pentru ca noua realitate ce se contureaza in ochii tai este in sincronicitate cu obiectivele si asteptarile tale. Sfatul nostru : Ocupa-te de orice stres ce poate veni din zona familiei ca sa te simti in mai mare pace per ansamblu.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai fost sub destul de multa presiune in trecutul recent incat e firesc sa simti extenuare sau epuizare. Daca era de asteptat sa fii asa, nu e de asteptat sa crezi ca nu ai nevoie de odihna si sa o tot tii la fel in continuare. In loc sa te fortezi spre capatul limitelor, dedica-ti timp pentru reincarcare de baterii. Sfat : fa orice poti ca sa iesi din ziua de azi improspatat psihic si emotional, plin de energie si dinamism asa cum stii ca poti.