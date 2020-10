Horoscopul zilei de azi JOI 22 OCTOMBRIE 2020. Soarele intră în Scorpion

Ganduri, sentimente, amintiri sunt atat de reale, atat de aproape incat, practice, le poti simti. Luna in Capricorn are, pe de alta parte, capul bine pus pe umeri si nu va tolera nicio prostie.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sensurile tale suplimentare senzoriale sunt capabile sa fie foarte ascutite, umplandu-ti mintea cu scenarii fanteziste. Aceste imagini din capul tau nu sunt insa chiar asa de nerealiste cum ai crede. Astazi va fi o zi una sa asculti de ghidarea ta interioara, acel aspect din tine care este tunat sa prinda cele mai subtile mesaje din interior. Nu toata lumea le poate capta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai putea simti nevoia sa adaugi putina fantezie in rutina zilnica. Ai pe cineva in minte pe care ai dori sa il sageteze Cupidon ? Nu te baza sa faca altcineva munca in locul tau. Iesi si fa anumite antrenamente ca sa fii pregatit atunci cand vezi obiectul dorintei tale cum traverseaza o camera aglomerata. Mentine lucrurile usoare si vesele azi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile se vor derula usor si placut azi, dandu-ti incredere si speranta pentru viitor. Asta, in schimb, te va ajuta sa gandesti mai pozitiv si sa dezvolti determinarea si puterea necesara de a inchide usa trecutului pentru totdeauna. Este timpul sa privesti spre viitor si sa iti construiesti calea spre primavara urmatoare in noii tai termeni.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi te poti simti mai degraba anxios si nerabdator. Poate ai o intalnire importanta si mintea iti zumzaie cum sa creezi cea mai buna impresie. Tine minte ca cu cat incerci mai tare, cu atat impingi mai departe obiectul dorintei tale. Cea mai importanta parte din a impresiona alt om este sa ai tu incredere in tine. Relaxeaza-te. Incearca sa nu te prinzi prea mult in ambitiile tale.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Esti intr-o pozitie unica sa intelegi toate partile si aspectele unei situatii. In timp ce asta iti da un urias avantaj in fata celor care inca sunt cu capul in sol ca strutul, aceasta cantitate de cunostinte iti da si o responsabilitate in fata altora. Intuitiv stii ce este mai bine si acum trebuie sa gasesti o cale sa ii aduci pe altii in jurul tau si sa ii ajuti sa vada lucrurile din perspectiva ta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Pot exista anumite forte astrale dure care te pun sa iti chestionezi cele mai valoroase vise. Ai grija sa nu confrunti pe nimeni care incearca sa iti pune piedica idealismului tau. Ai putea sa ajungi sa te simti ca un balon ce se dezumfla cate putin. Fa tot ce poti ca sa eviti ca o agresiune la munca sa te puna la pamant.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Familia ta primeste atentia ta deplina azi si ai face bine sa nu ii dezamagesti. Focuseaza-te si dedica timp celor foarte dragi, ofera-le intregul tau suport si ajutor acum cand au nevoie de el. Si chiar daca totul ti se pare prea mult, incearca sa nu reactionezi intr-o maniera iritata. Tot ce ai obtine este ca ai spara pe cineva drag si apoi iti va parea rau. Relaxeaza-te inainte de a se termina ziua, ai nevoie.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Fii pasional cu privire la lucrurile pe care le iubesti cel mai mult. In loc sa incerci sa mananci totul de pe masa de bufet, alege mai bine unul sau doua produse pe care le preferi cel mai mult si mananca-le cu multa satisfactie. Simte-te liber sa iei si pentru mai tarziu. Nu lasa pe nimeni sa te convinga asupra unei portii care nu ti se pare atractiva. Esti singurul care stie care iti sunt adevaratele nevoi.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

In timp ce alti oameni pot fi confuzi si dezorientati, tu esti acela care ai toate raspunsurile. Intr-adevar, esti cel mai bine echipat pentru situatiile dificile care pot aparea intr-o zi ca asta. Ai abilitatea sa vezi prin pereti grosi ce pentru altii sunt bariere. Nimic nu va opri ochii tai patrunzatori sa vada adevarul din fiecare om.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Oamenii din jurul tau sunt delicati si se pot leza usor, deci ai grija cum interactionezi cu ei. Vei vedea ca ei pot vedea dincolo de fatada si pot detecta usor disensiunile. Fii sincer cu privire la opinia ta, indiferent cum crezi ca va fi primita. Aceasta este cea mai buna abordare asupra unei anumite situatii, in special intrucat adevarul va triumfa oricum.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Fluctuatiile emotionale pe care le poti simti astazi te pot pune intr-o lume a fanteziei. Tine minte ca doar de tine depinde sa iti hranesti aceste vise. Incearca sa nu lasi emotiile mai joase ale zilei sa iti afecteze strategia de a-ti implini viziunile cele mai dragi. Petrece timp singur daca asta te face sa te simti mai bine si nu ceda.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poate ca ai o dificultate in a-ti impune opiniile in fata altora. Pentru unii, ideile tale sunt prea orientate in jurul tau. Pentru altii, poti parea insensibil intr-o anumita situatie. Fa tot ce poti mai bine sa intelegi ce iti spun ceilalti. Nu fii surprins daca nu primesti valurile de iubire pe care crezi ca le meriti. Este o zi in care sa observi si sa inveti.