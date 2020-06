Horoscopul zilei de azi, LUNI 15 IUNIE 2020. Nu grăbi lucrurile!

Soarele in Gemeni se intalneste cu Pluto si Jupiter aducand un punct delicat de echilibru. Lumea incepe sa se schimbe, transformarea a inceput inca din primavara trecuta. Perspectiva viitorului se schimba. Cu o Luna proactiva in Berbec s-ar putea sa fie greu sa incetinesti ritmul. Pe masura ce Luna se conecteaza cu Pluto, Soarele si Jupiter realizezi ca ai nevoie de unele ajutari.

Lupta cinstit!

Luna este in Berbec si esti mai luptator decat de obicei. Berbecul este un razboinic proactiv, dar foarte cinstit. Isi alege luptele cu cap si nu triseaza. Mercur se afla in stationare retrograda si este recomandat sa fii foarte flexibil. O reintoarcere in trecut te poate face sa iti intelegi niste lectii. Dar nu grabi lucrurile!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai nevoie de intariri ca sa iti ridici starea de spirit la un nivel mai ridicat, mai ales ca nu prea ai chef sa te ridici si sa faci nimic. Asta nu este prea bine pentru ca ai diverse obligatii de implinit care te vor dispera daca le tot amani. Deci incearca, desi poate nu ai chef, sa iti pui lucrurile la punct pentru a nu aduna presiune in viitorul apropiat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Conjunctura actuala planetara te face foarte optimist si increzator. Pune aceasta energie pozitiva in interactiunile tale cu persoana cea mai draga pentru a va apropia si mai mult. Poti face asta cu oricine, desigur. Iti va face bine pentru suflet si te vei simti si mai relaxat. Cu o astfel de stare, vei avea mai mult succes cand ai de obtinut obiective.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai tendinta sa fii cam pesimist, lasandu-te daramat mental de detalii minore si nesemnificative. Trebuie sa iti schimbi starea imediat si sa inveti sa te focusezi pe pozitiv. Este singura forma de a gasi solutii rapide si eficiente la orice provocare, in loc sa ajungi sa te ineci intr-o singura picatura de apa. Daca esti optimist, vei gasi si timp si dorinta sa te focusezi mai mult pe tine, sa ai grija de nevoile tale personale si sa iti improspatezi si lookul. Aceste actiuni iti vor creste la randul lor starea de spirit, asigurandu-te ca viata devine din ce in ce mai buna.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi e o zi plina de surprize placute. Dezvoltari rapide de circumstante aduc un aer proaspat si te incanta. Incearca sa ramai echilibrat prin toate aceste schimbari succesive. Ramai focusat si fa tot ce poti ca sa te folosesti de potentialul de crestere si dezvoltare aduse de acest aer. Relaxeaza-te cat poti de mult si petrece timp cu persoana/persoanele cele mai dragi.



Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ziua de azi iti aduce multe oportunitati de progres dinamic si de dezvoltare. Tot ce ai de facut este sa ramai in stare de alerta, sa actionezi strategic si sa faci maximum din asta ca sa iti atingi scopurile. Chiar nu ai de ce te teme. Esti incredibil de determinat si stii ce poti face pentru ca ai incredere. Strategia potrivita si planificarea in avans te duc la succes.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate ca ai fost nesigur de mai multe aspecte din viata ta iar asta te-a facut sa nu ai asa mare incredere in judecata ta. Te poti indrepta pentru o mana de ajutor spre partener sau spre asociati de incredere. Facand asa, vei vedea ca iti vor da sfaturi utile iar asta te ajuta sa devii mai increzator in deciziile pe care le ai de luat, de la aspecte mici la cele mari.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Incerci sa faci anumite schimbari in viata dar poate ca metodele alese nu duc la rezultatele dorite. De ce sa nu iti iei o clipa pentru a sta linistit si sa iti dai seama ce faci gresit ? Revizuieste-ti strategia. Daca succesul inca te ocoleste, cere ajutor si sfat de la oamenii in care ai incredere. Ei au o perspectiva mai obiectiva decat tine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

O buna organizare a timpului este cheia pentru tine azi. Aceasta impreuna cu energia si dinamismul tau te vor ajuta sa iti pui la punct toate treburile si sa scapi de diverse probleme ce te-au deranjat in ultimul timp. Esti pregatit pentru schimbare si asta te va ajuta sa profiti de oportunitatile ce vin spre tine ca sa iti imbunatatesti viata. Profita de aceasta zi.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Prima ta prioritate azi este sa imbunatatesti relatiile cu cei la care tii si pe care ii respecti. Si vei fi incantat sa afli ca vei reusi in acest demers. Ai grija la cuvinte si incearca sa eviti neintelegerile. Vei vedea ca lasand canalele de comunicatie deschise cu cei dragi, te va ajuta sa te simti mai bine si mai calm in fiecare aspect al vietii zilnice. Fa-ti timp si pentru a fi mai apropiat de partener.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Tu stii de ce esti capabil. Da la o parte orice frana si incearca sa profiti de talentele tale ca sa iti realizezi obiectivele. Asigura-te ca esti bine organizat si planifici in avans. Mentine-ti capul pe umeri cu claritate, inarmeaza-te cu o buna strategie si esti de neoprit.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Poate ca azi iti este mai greu sa iti exprimi gandurile pentru oricine ai in preajma si asta te face furios si iritabil. Cel mai bine este sa iti mentii nervii sub control, altfel nu ajungi nicaieri. Foloseste oportunitatile zilei daca vrei sa te bucuri de o sambata agreabila.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te simti creativ si esti in cautare constanta de a gasi moduri de a-ti imbunatati viata. In conversatiile din jurul tau ce pot fi destule azi, asigura-te ca mentii lucrurile la nivel diplomatic si profesionist – neintelegerile si contrazicerile nu iti sunt benefice azi. incearca sa nu fii prea absolut in viziunile tale, pentru ca opiniile altora chiar iti pot aduce raspunsuri pe care le cauti.