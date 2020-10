Horoscopul zilei de azi LUNI 19 OCTOMBRIE 2020. Ce zi optimistă!

Planetele dragostei, Marte si Venus, se intalnesc cu Jupiter, chiar in prima zi a saptamanii. Ce zi energica si optimista! E posibil ceva mai bine de atat?! DA! In dragoste si bani. Atentie, insa, si la cuadratura dintre Marte si Jupiter. Nu exagera, ca sa nu pierzi tot!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se pare ca esti intr-o stare mai spirituala dar nu o lasa sa iti afecteze abilitatea de a te focusa pe rutinele importante care iti face viata sa mearga mai departe functionala. O influenta pozitiva si ezoterica ce apare zilele acestea ar putea foarte usor sa te faca sa evadezi in idei si vise despre cum ar fi fost daca sau cum ar fi daca. Ai insa noroc ca o companie prietenoasa si activitatile zilnice te pot ajuta sa fii mai mult impamantat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu un numar de astre prezente intr-un sector sensibil al tau, multe din cele ce s-au intamplat in lunile anterioare au fost conduse de emotii adanci si de aspecte ce nu au fost niciodata rezolvate complet. Intr-adevar, cu Jupiter aflat intr-un punct delicat al hartii tale, acum este o oportunitate foarte buna sa lucrezi asupra acestor aspecte cu cineva in care ai totala incredere.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te confrunti cu situatia de a te ocupa de o situatie care credeai ca se terminase, sa stii ca este motiv de bucurie. Asta se poate datora lui Marte ce te incurajeaza sa revizitezi situatia pentru ca poate ai scapat din vedere un detaliu crucial. Orice apare in lumina poate suci lucrurile si poate crea o diferenta majora pentru rezultatul final. Disponibilitatea de a persevera este deasemenea un factor major in rezolvare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Pot fi unele vremuri in care ai prefera sa faci aproape orice decat sa te confrunti cu anumite emotii. Totusi, cu optimistul Jupiter intr-un sector sensibil, cosmosul te incurajeaza sa nu opui rezistenta ci chiar sa intampini aceste emotii. Permitandu-le sa se miste in felul lor in loc sa te opui lor poate fi foarte eliberator si plin de energie pentru tine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Pozitivul Jupiter te poate legana linistit in zilele urmatoare. Acest aspect te indeamna sa visezi maret. Daca esti intr-o noua relatie, te poti simti cel mai bine de pana acum. Daca planifici ceva, poate fi un proiect ambitios. Echilibreaza astea cu o gandire mai cerebrala si previziunile sunt luminoase.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Sunt momente in care simti ca locuinta si locul unde te retragi sunt mai mult locuri de testare decat de armonie. Te poti gasi in niste dileme sau chiar drame din care sperai sa fi scapat. Chiar si asa, cu Venus care iti activeaza calitatile diplomatice, tu poti fi cel ce aduce vindecare in aceste situatii.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Poate parea ca si cum te misti printr-un labirint si incerci sa gasesti calea de iesire. Cu atatea astre retrograde, este posibil sa apara evenimente intr-un anumit fel in care nimic sa nu functioneze asa cum ai crede sau te-ai astepta. Aceasta faza are totusi beneficiile sale, pentru ca descoperi ca nu te poti baza pe vechile moduri de a face lucruri si e nevoie sa gandesti neconventional si diferit. Iar legat de o idee anume, succesul poate veni daca o privesti in mod creativ.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Poate ca ai mai multe optiuni deschise pentru tine, dar dupa recenta configuratie lunara din zodia ta care inca isi manifesta o influenta, evita sa te comiti prea repede in oricare dintre ele. Da-ti timp, pentru ca pot fi si alte posibilitati care pot aparea in urmatoarele saptamani. Trebuie sa ramai focusat pe responsabilitatile tale prezente, dar sa spui bun venit la tot ce se prezinta nou in fata ta acum.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna in Scorpion are legaturi cu armonioasa Venus, iar asta sugereaza pentru tine faptul ca oamenii cu care esti confortabil sunt in contrast azi cu cei cu care nu te simti confortabil. Nu te simti prost sau vinovat daca spui nu unei invitatii sau solicitari in timp ce accepti alta cu bucurie de la un prieten apropiat sau membru de familie. Ai incredere in instinctele tale si simte-te bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Daca eforturile tale produc rezultate sub asteptari, asta se poate datora lui Mercur retrograd. Oricum, zilele ce urmeaza se vor dovedi productive daca esti dispus sa iei lucrurile fix asa cum vin. O ofera buna si surprinzatoare nu ar trebui respinsa, desi poate implica o anumita gandire din partea ta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Cu accent mare pe zona ta de casa si familie, acesta poate fi un timp bun sa ai grija de tine si sa te remontezi. Desi acest context te gaseste ocupat intr-o anumita relatie, iti si da ocazia sa folosesti orice oportunitate pentru timp doar pentru tine si incarcarea de baterii personale. Te poti astepta la o tratatie speciala care sa te faca sa te simti excelent.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Nu este de mirare daca ai un sentiment de disconfort legat de responsabilitati cheie sau ai preocupari legat de o autoritate. Daca adaugam si faptul ca Marte este retrograd in zona obiectivelor, lucrurile pot parea ca merg greoi. Gandeste totul in termeni de pasi mici si chiar si imposibilul poate fi atins asa.

