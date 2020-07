Horoscopul zilei de azi LUNI 20 IULIE 2020. Ceasul al 12-lea!

Cum te simti dupa intensitatea ultimelor saptamani? Cum sunt nervii tai? Soarele se opune lui Saturn in Capricorn si acesta este un marcator de timp imens. Saturn este cel care pastreaza tipul cosmic, iar astazi marcheaza ceasul al 12-lea! Ca si Cenusareasa, incepi sa simti si sa vezi cum lucrurile revin ceea ce au fost. Ocupa-te de adevarele tale obiective.

Inapoi la realitate

“Ceva vechi, ceva nou, ceva imprumutat si ceva albastru” – aceste lucruri trebuie sa le bifeze, conform traditiei orice mireasa care urmeaza sa-si asume un mare angajament in viata. Despre asta e vorba acum, cand Luna noua in Rac este Luna albastra a lunii iulie 2020. Retrogradele au trecut, eclipsele s-au dus si ele. Acum drumul se desfasoara intins in fata ta. Este un drum lung, poate greu, dar trebuie sa-ti asumi 100% responsabilitatea pentru el.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul sa recunosti ca abordarea pe care ai adoptat-o a fost defectuoasa. Desi prefer sa ignori acest lucru, rezultatele vorbesc de la sine. Aranjamentul planetar ar trebui sa te ajute sa eviti sa faci aceleasi greseli inca o data.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Micul luptator care esti tu are dificultati sa se alature oricui care incearca sa navigheze prin acest fluviu uneori involburat numit viata. Preferi sa calatoresti solo, mergand pe fluxul apei cand consideri ca e momentul. Oricum, acum sunt zile potrivite sa incerci sa te unesti cu mai multi oameni. Unele evenimente pot aparea ca sa iti reaminteasca de beneficiile comunitatii.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te poti astepta sa fie o zi intensa. Chiar daca ai luat decizii constiente sa nu lasi nimic sa te doboare, tot poti simti emotii negative din ultimele zile. Profita de aceasta zi ca sa eliberezi stresul. Vorbeste cu cineva apropiat sau iesi la o miscare fizica sau sportiva. Si o actiune artistica, cum ar fi fotografiatul sau desenatul te va ajuta sa elimini din energia negativa.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi va fi o zi interesanta sa intalnesti oameni interesanti. Si nu va fi nimic superficial in aceste intalniri. Din contra, oamenii pe care ii vei intalni te vor atinge profund si te vor misca adanc la nivel emotional. Dar nu te lasa sedus doar de idei. Aspectele practice conteaza!

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi vei merge pe unul sau doua cai. Fie te vei orienta spre tine insuti si vei medita intr-un colt sau vei gasi un bun prieten si te vei confesa despre ce insatisfactii ai. Nu ezita sa iti lasi garda jos si sa te exprimi mai sincer decat este tipic pentru tine. Nu te ingrijora ca problemele tale vor plictisi prietenul. Adevaratii prieteni sunt bucurosi sa dea o mana de ajutor. Si tu ai face la fel, nu?

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Trebuie sa iti concentrezi toata atentia asupra abordarii unor probleme care te-au tulburat si stresat. De indata ce te eliberezi de aceste sentimente, un viitor luminos te asteapta. Fii prudent cu oamenii care se apropie de tine, pana cand nu le cunosti adevaratele intentii.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Uneori visele sunt ceea ce si sunt – vise. Calatorii, un proiect sau o noua locuinta pot fi unele din lucrurile pe care incerci sa le realizezi de ceva timp. A implini unul din aceste vise inseamna a compromite anumite relatii. Visele tale par nerealizabile astazi. Poate ca trebuie ca mai intai sa lucrezi asupra relatiilor tale inainte de a-ti realiza un vis.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi te asteapta o zi cu provocari. Daca esti parte dintr-un grup sau echipa sau doar printre printre prieteni, te poti simti ingreunat cumva. Poate ca aduci gelozie printre altii? Exista un mod de a afla. Curata atmosfera spunand ce este de spus. Spune clar si direct si vei elimina sentimente neplacute din grup.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai obiceiul de a arunca grijile si dezamagirile tale pe umerii partenerului, iar rezultatul este ca il doboara efectiv. Trebuie sa corectezi acest comportament si sa lasi grijile de la munca in afara relatiei. Daca esti singur, iesi la “vanatoare”. Stelele sunt de partea ta!

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Daca dai impresia ca esti intr-o dispozitie rezervata si introspecta, chiar daca nu esti, vei reusi sa scapi de confruntari. Astazi nu este asa ceva ca un simplu schimb de pareri cu cineva. Dar chiar si in aceasta atmosfera, tot este o zi grozava sa iti evaluezi obiectivele fundamentale mai de aproape.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Iata o zi cu provocari pentru tine. Esti dispus sa iti pui intrebari atunci cand privesti cu atentie ce ai realizat. Ce ai creat de natura personala in ultimii 10 ani? Ai urmat exemplul cuiva pentru ca te-ai indoit de tine? Ai fost tot timpul “aproape” gata? Ai indraznit sa sari in proiecte care erau inca imperfecte? Acestea sunt intrebari ce trebuie confruntate.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Tu nu prea suporti prostii, iar pe cei superficiali cu atat mai mult. Ai in minte sa le dai o lectie celor din jur. Esti total nedispus la compromisuri azi si nu poti intelege de ce altii nu au aceleasi standarde inalte ca tine. Dar esti tu cu adevarat asa de onest precum le ceri altora sa fie? Tine minte ca o calitate artistica este oricum supusa judecatii diferite a fiecarui om.