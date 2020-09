Horoscopul zilei de azi LUNI 28 SEPTEMBRIE 2020. Lucrurile devin serioase!

Venus, inca in Leu, face trigon cu Marte in Berbec, dand unda verde iubirii. Venus este plina de dorinta, de pasiune. Care este placerea ta secreta? Saturn intra in curand in miscare directa si se anunta ca nu mai e timp de joaca. Lucrurile devin serioase!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua este potrivita pentru cautari interne si revizuiri mai detaliate. Incearca sa intelegi ce faci gresit si asigura-te ca schimbi metodele si tactica pentru a scapa de tot ceea ce te face sa te simti inconfortabil si sa bati pasul pe loc.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Calatoria poate fi activa in mintea ta astazi. Esti probabil entuziasmat la gandul vacantei si concediului de Sarbatori. Ai nevoie sa rezolvi unele lucruri astazi dar iti poate fi dificil sa ajungi concret la oamenii cu care ai treaba. Este frustrant dar nu lasa sa iti spulbere entuziasmul. Continua. Vei ajunge la oamenii potriviti, vei termina ce doresti sa realizezi. Rezista acolo.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai putea simti o nevoie puternica sa iti pui pe scris gandurile dar ele se pot dovedi prea amorfe pentru tine ca sa le redactezi in cuvinte. Ai putea avea dificultati sa stabilesti un contact cu prieteni si cei dragi. Va tot ratati unii pe altii. Mersul prin traficul orasului poate fi frustrant. In ciuda micilor iritatii inerente, aceasta va fi o zi satisfacatoare. Mentine sus starea de spirit!

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Un plus financiar rezonabil te poate pune in starea de intrebari pe ce oare sa il cheltui. Ai putea plati o factura sau datorie anume, dar ai dori si sa te rasfeti cu ceva. Cea mai buna optiune este sa te tratezi pe tine si o placere a ta. Ai muncit din greu si, exceptand cazul ca esti in urma cu plata facturilor, chiar meriti un rasfat. Tot inainte !

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Comunicarea cu cei apropiati tie se poate dovedi mai dificila astazi. Poti ajunge sa stai mai mult pe telefon decat intentionai. Asta poate fi stresant pe alocuri mai ales pentru ca te simti mai cald si iubitor spre anumite persoane si ai dori sa mentii contactul. Te-ai putea ingrijora daca nu cumva sunt suparati si nu vor sa iti vorbeasca sau sa nu fi patit ceva. Nu este cazul. Fii perseverent. Vei primi feedbackul dorit.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poti avea o atitudine negativista fata de oameni sau de unele situatii cu care te confrunti. Privesti numai partea goala a paharului, crezand ca lucrurile sunt mult mai rele decat sunt de fapt. Pe de alta parte, refuzi cu incapatanare orice urma de ajutor oferit de cei carora le pasa cu adevarat de tine. Corecteaza-ti aceasta atitudine. Tu esti singurul responsabil ca ti-ai facut viata dificila.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi ai putea lucra la un proiect artistic de un anumit tip. Vei pune mult efort in orice faci iar rezultatele ar putea sa nu te satisfaca. Asta duce la mai multe revizuiri. Pana la urma va trebui sa te opresti. Este posibil sa revizuiesti si sa corectezi prea mult. La orice ai lucra, incearca sa ramai obiectiv si sa nu te lasi prea mult prins in asteptari nerealiste.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Desi te simti in mod special astazi apropiat de prieteni, familie, iubiti sau iubite, iti poate fi greu sa comunici cu ei. Poate ca ei au situatii in care prefera sa ramana retinuti si tu esti confuz, intrebandu-te daca sunt suparati pe tine. Sunt sanse mari sa nu fie. Oricum, oamenii au nevoie si de propriul spatiu. Ai rabdare. Incearca sa intelegi. Iti pot spune despre ce e vorba maine.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Lucrurile sunt relativ stangnante in viata ta in acest moment si acest lucru te frustreaza. Nu te astepta ca lucrurile sa se schimbe de la sine. Trebuie sa actionezi decisiv, cu incredere si atitudine pozitiva. Poti face modificarile necesare pentru a-ti crea o noua configuratie.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

O dorinta sa faci anumite redecorari sau aranjamente intr-un spatiu in care functionezi, casa sau munca, se poate dovedi aducatoare de stres azi. Probabil ca ai niste idei foarte bine definite dar nu gasesti materialele necesare ca sa ajungi la rezultatul dorit. Orice ai planifica, e o idee buna sa te interesezi din timp cu ce poti face ce ti-ai propus. Da telefoane, aduna informatii, te scutesti singur de frustrari.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi este posibil sa ai de facut tot felul de hartogaraie ce are legatura cu banii. Facturi ce trebuie platite, depozite facute sau altele de acest tip. Incidente minore te pot intrerupe, cauzand frustrare. Comunicarile de tot felul, inclusiv cu cei apropiati tie, pot fi mai neclare. Asta nu schimba turnura pozitiva pe care viata ta o ia. Mentine ritmul.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poti fi pozitiv si optimist astazi, deoarece astrele promit o influentea favorabila. Esti plin de dinamism si energie si acest luru iti permite sa profiti de fiecare ocazie care iti iese in cale. Chiar si de acelea care te asteapta de multa vreme sa le bagi in seama. Ramai calm si concentreaza-te asupra ceea ce ai de facut, fara panica sau anxietate.