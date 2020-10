Horoscopul zilei de azi MIERCURI 14 OCTOMBRIE 2020. Ce adevar scoti la iveala?

Mercur intra in miscare retrograde in Scorpion. Fii pregatit pentru ultima parte a anului transformational 2020. Mercur retrograd se va mai intoarce in scorpion pana in anul 2025. Scorpionul este semnul alchimiei, al renasterii si iti ofera acum cazanul de topire. Soarele intra in opozitie cu Marte retrograde si el. Adevarul va iesi la iveala. Si daca nu va iesi, va trebui sa-l descoperi tu insuti. Mercur nu iti va da alta optiune.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia astrala a zilei te va face sa retraiesti toata ziua amintiri din copilarie. Acestea te vor duce spre case si locuri unde ai crescut si unde au fost conturate personalitatea si caracterul tau. Multe amintiri vor iesi la suprafata, cu emotii intre fericire si melancolie. Ar trebui sa profiti de oportunitate si sa le scrii, vor fi valoroase in viitor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te poti trezi cu capul in nori. Moralul este la cote inalte. Te simti total liber si esti in stare sa percepi clar ce este esential in viata. Ai oportunitatea perfecta sa impartasesti aceasta stare, cadou de la astre, cu cei dragi. Chiar si dupa ce acest aspect va trece, tot vei avea dificultate sa revii cu picioarele pe pamant. Nu te grabi. Bucura-te de stare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei gasi cu siguranta un spatiu disponibil in agenda ta in care chiar ar trebui sa te gandesti doar pentru tine. Asta iti va permite sa meditezi asupra vietii tale si sa fii la pace cu tine. Viata iti va parea mult mai simpla. Aceasta abordare iti va permite sa rezolvi aspecte pe plan personal daca doresti. Foloseste din plin aceasta energie ca sa iti calmezi mintea si viata.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Pe masura ce incepe o noua zi linistita si pasnica pentru tine, vei fi in cele mai bune dispozitii sa observi si sa apreciezi usurinta si lumina lucrurilor. Viata poate fi asa de frumoasa in unele zile. Vei beneficia de aceasta stare a mintii pentru ca esti in stare sa meditezi. Dar fii atent sa nu incepi sa revii asupra unor amintiri triste. Mentine lucrurile usoare si calme.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi poti avea ciudatul sentiment ca ceva pluteste in aer. Timpul este potivit sa incerci sa intelegi diverse nevoi ale cercului tau familial. Vor fi multe miscari in jurul tau, deci ar trebui sa se simti liber sa faci un pas inapoi. Rudele iti vor intelege nevoia de spatiu ca sa castigi perspectiva asupra situatiei.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Una din zilele tale bune in sfarsit a sosit. Ai propria ta viziune asupra vietii si iti place sa o imparti cu altii. Simti nevoia sa discuti cu copiii sau oamenii tineri despre viziunile tale. Astazi vei putea comunica clar cu oamenii din jurul tau si vor fi receptivi la ideile tale.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Tu ai o abilitate naturala sa realizezi multe destul de usor, Fecioara. Dar astazi te poti simti acoperit sub proiecte. Lucrurile din jurul tau se pot misca prea repede si poate ca ai o dificultate sa te descurci cu toate. Macar o data ia lucrurile mai usor. Nu trebuie sa te zbati tot timpul ca sa fii acceptat de lume. Lumineaza-te!

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Cateodata cu totii ne putem simti rataciti un pic, Leule. Deseori vrem sa mutam muntii si sa ne folosim toata energia si entuziasmul sa incercam asta. Dar cateva momente mai tarziu putem simti ca toate eforturile au fost in zadar. Este bine sa ne amintim o intelepciune a vietii – sa nu luam niciodata nimic ca si cum ni se cuvine. Asta nu trebuie sa te impiedice sa incerci sa schimbi lucrurile din jurul tau. Fii vigilent.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cateodata poti avea dificultatea de a te hotari. Nu stii mereu ce vrei. astazi insa vei fi in pace cu tine. Daca trebuie sa iei o decizie importanta referitor la viata ta privata, vei fi capabil. Dar daca te confrunti cu o decizie mare, mai bine ia-ti timp sa te gandesti. Decide cand vei avea mai multa claritate.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Uneori este uluitor sa vezi cum relatiile tale pot iesi asa de usor in afara controlului. Astazi poti avea de gestionat multa tensiune in grupul tau. Aproape crezi ca nimeni nu intelege situatia. Trebuie doar sa te mentii calm. De ce sa nu rezolvi orice conflict pe care il ai cu rudele? Ramai calm si totul va fi in regula.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Intotdeauna ai incercat sa iti sustii sanatatea prin metode traditionale si ai multa grija de tine. Dar in aceasta zi, te poti simti destul de curios. Da, sunt multe tipuri de cursuri de terapii alternative disponibile. De ce sa nu aprofundezi domeniul? Ai putea invata multe iar sanatatea ta va beneficia de orice noutate.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Iti place sa intalnesti oameni considerati excentrici de altii. Nu te poti abtine, esti pur si simplu atras spre ei. Probabil ca ti se vor intersecta drumurile cu unul dintre ei astazi. Poti avea un sentiment de deja vu. Oricat de ciudat pare, aceasta persoana este o reflectie a unui aspect din tine. Gandeste-te la asta.