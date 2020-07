Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 15 IULIE 2020. Adu lumina în întuneric!

Pluto din Capricorn face opozitie cu soarele, in mijlocul saptamanii, in mijlocul lunii. Un moment de maxima intensitate de lupta sau fugi, de schimba sau plangi. Esti gata de o abordare cu totul noua? Ai multe planete de partea ta, poti face progrese excelente.



Adu lumina si nu mai e intuneric!

Tensiune, dramatism… Soarele in Rac face opozitie cu Pluto in Capricorn. Pluto a construit o adevarata fortareata in taramul tenebrelor. Iar Soarele vine sa faca lumina, ceea ce-ti aduce la suprafata toate sentimentele de furie, manie, gelozie, vina, invidie. Emotii intunecate pe care le-ai tinut ascunse se fac din nou vazute!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Loading...

Evolutii surpriza ti se vor parea binevenite si iti dau voie sa te eliberezi dupa o perioada de lunga stagnare. Ramai cu picioarele pe pamant pentru a profita cum se cuvine de fiecare oportunitate aparuta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti ghidat de sentimente in toate actiunile tale. Ai nevoie de putina odihna pentru a putea profita de oportunitatile ce vor veni zilele urmatoare. Ai rabdare si fii perseverent. Vei ajunge acolo unde iti doresti mai devreme sau mai tarziu.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atentiune, atentiune! Trebuie sa fii in stare de alerta azi. Toate planurile iti pot fi date peste cap intr-un ritm fulgerator. Nu iti pierde insa speranta. Fii calm si rational. Nu te lasa purtat de impuls si vei gasi strategia castigatoare. Esti atat de aproape sa iti indeplinesti visurile incat este pacat sa nu fii cu ochii in patru.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

O zi plina de energie si optimism si vei vedea progrese semnificative. S-ar putea sa ti se para ca te misti incet, insa succesul este aproape. Eforturile tale vor fi rasplatite, dar ai nevoie de curaj. Mergi inainte si nu te abate de la planurile tale, chiar daca poti fi tinta invidiilor celorlalti. Cei care te iubesc si te pretuiesc te vor sustine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ziua de azi iti solicita atentia. Trebuie sa fii realist si rational. Nu te lasa prada sentimentalismului. Nu-ti serveste la nimic sa fii “orb”. Ai tendinta sa rasucesti lucrurile si sa para totul mai dramatic decat este in realitate. Dar, in acest moment, nu trebuie sa fii in centrul atentiei. Iti va fi mult mai bine in anonimat, macar o vreme.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi pare a fi o zi foarte pozitiva pentru tine, profita cat poti! Apar oportunitati de crestere si dezvoltare. Iar tu ai multe talente si abilitati care se potrivesc situatiei curente. Tot ce trebuie sa faci este sa le scoti la lumina si sa-ti dai voie sa-ti implinesti visurile.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Trecutul iti bate la usa si esti pe cale sa o deschizi. Dar nu o face pana cand nu te hotarasti daca chiar trebuie sa faci asta. Este asta ce iti doresti cu adevarat? Iti este utila aceasta intoarcere in trecut? Deschiderea acestei usi te poate pune in pericol, un pericol pe care nu esti pregatit sa-l infrunti. Totul depinde numai de tine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Esti in lumina reflectoarelor si te bucuri din plin de momentul tau. Lumea te priveste cu admiratie si respect. Nu-ti fie teama sa-ti arati slabiciunile. Sunt persoane care te iubesc neconditionat. Nu te indeparta de la planurile tale. Fii disciplinat si vor veni si rezultatele.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Profita la maximum de contextul astral actual si largeste-ti reteaua de prieteni si cunostinte. Ei te vor ajuta sa ajungi la oameni puternici care sa te sustina in viitor si sa-ti deschida multe usi. Ai ajuns departe, nu renunta acum la drumul tau. Ai incredere in tine si in instinctele tale si totul va fi bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Te simti epuizat, mai ales din punct de vedere emotional. Incearca sa-ti pastrezi calmul si sa nu te implici in niciun fel de cearta sau conflict. Adevarul este ca deja esti extenuat din cauza eforturilor depuse in trecut. Gandeste-te de doua ori inainte sa spui ceva. Vei evita astfel tot felul de complicatii.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

O zi plina de surprize. Se anunta vesti uimitoare despre ceva ce nici macar nu-ti poti imagina. Dar nu spune tuturor despre asta. Pastreaza secretul pentru moment. Cineva din familie ar putea fi nemultumit.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Vei avea timp si energie sa te ocupi si ceea ce-ti place si de sarcinile de la birou. Toate acestea iti vor da o stare de spirit buna. Te vei apropia de cei dragi, vei fi mai relaxat, te vei simti recompensat pentru eforturile depuse. Aproape ca uiti de stresul si dezamagirile perioadei anterioare.