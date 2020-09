Horoscopul zilei de azi MIERCURI 23 SEPTEMBRIE 2020. Ceva trebuie rostit!

Mercur din Balanta face cuadratura cu Saturn din Capricorn si a venit timpul sa vorbesti serios. Ceva trebuie rostit. Cineva trebuie sa afle care ii este limita. Poate ca este prea furios si nu o vede. Poate ca este prea razvratit si o ignora intentionat. Dar trebuie sa afle unde ii este locul. Regulile sunt reguli, iar tu trebuie sa fii foarte clar asupra lor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi creativa si pozitiva. Abordeaz aproblemele pe care le-ai tot amanat. Ai grija, insa, sa eviti excesele si extremele. Nu te suprasolicita!

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti entuziasmat si incurajat sa te concentrezi pe planuri mai bine. Te vei implica cu resursele tale alaturi de altii pentru a va maximiza potentialul. Oportunitatea e prea buna sa fie ratata, incurajand dezvoltari foarte potrivite cu inclinatiile tale naturale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot fi destul de multe lucruri ce chiar trebuie facute, insa poti la fel de bine tanji sa le lasi pe toate deoparte si sa te ratacesti intr-o carte buna sau un film. Nu ajuta niciodata sa te prefaci ca anumite aspecte nu exista, mai ales cand lasandu-le devin mai dificil de rezolvat. Fii curajos si clarifica orice dificultati inainte de a-ti dedica timp de relaxare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Toate gandurile si atentiile se duc spre cariera ta acum. Dedici totusi prea mult timp si atentie in aceasta zona si ar fi nevoie de mai mult echilibru. Este vital sa fii atent si la familia ta ca sa obtii o balanta functionala cu planul holistic al vietii. Ai grija si de corpul si sanatatea ta. Poti primi complimente azi urmare a dietei recente si a miscarii fizice practicate, fapt ce iti da mai multa energie si pofta de a fi activ. Un nou hobby iti face cu ochiul si poti cocheta mai mult cu gandul lui. Este o zi pozitiva pentru tine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema. Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv. De indata ce consumi ceva care nu iti prieste, fie aliment fie situatie de viata fie relatie, corpul ti-l va rejecta. Daca te confrunti cu asa ceva, intreaba-te ce nu digeri din ce se intampla in viata ta acum.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astrele sunt de partea ta azi si iti faciliteaza succesul in fiecare arena a vietii tale. In ciuda dezamagirilor recente si a pesimismului de care mai dai dovada in ultima vreme, te imbarbatezi si incerci sa gasesti solutii care sa te scape definitiv de probleme. Continua ceea ce faci, dar incearca sa nu mergi la extreme si vei triumfa in cele din urma.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi esti ca o forta de neoprit si desi pot aparea opozitii tu le vei anihila usor. Este ziua in care poti realiza aproape orice ti-ai propus de mult timp pentru ca nimeni nu te poate opri. Ocupa-te de sarcinile urgente azi si succesul te va insoti pas cu pas. Evita starile de anxietate pentru ca acestea dau probleme de sanatate. Desi ai atatea calitati si reusesti asa de multe, tinzi sa te ingrijorezi prea mult iar asta duce la dureri de cap sau boli de stomac. Gandeste-ti rational temerile si vei vedea ca nu ai de ce te teme, iar daca lucrurile nu ar iesi cum le-ai planificat nu are nimic, poti sa le eviti complet si sa faci altele.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tu esti un bun judecator si poti analiza lucrurile foarte bine. Astazi vei primi apreciere pentru aceste calitati ale tale. Oamenii te pot cauta pentru abilitatea de a actiona corect si a face totul perfect. Poti primi si vesti neasteptate despre o calatorie sau necesitatea unei viitoare calatorii. Asuma-ti responsabilitatea pentru sanatatea ta si a celor ce depind de tine. Nivelul de miscare fizica e direct proportional cu energia si starea ta de bine.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Vei vedea o perspectiva complet diferita astazi. A sosit momentul sa faci o mica pauza si sa te relaxezi p utin. Trebuie sa iti odihnesti mintea pentru a-ti pune ordine in ganduri. Ai mai multa incredere in tine si vei reusi sa-ti restabilesti limitele sis a gasesti solutii la problemele care te afecteaza de ceva timp.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Daca intentionezi sa fii gazda unei conferinte sau seminar azi, pot aparea unele confuzii care sa te puna intr-o situatie jenanta in fata oamenilor si poate chiar sa amani evenimentul. In asemenea situatii trebuie sa iti mentii stapanirea de sine si sa actionezi pozitiv. Ca sa eviti sa ai nervi la stomac, fii atent ce mananci azi. Problemele de stomac sau indigestiile sunt comune in aceasta perioada, deci evita mancarea tip junk food, prajelile sau gustarile dulci.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Vei primi usor mai multe oportunitati de a completa o munca neterminata la timp. Alte probleme ce pot aparea vor fi rezolvate usor, deci nu te stresa pentru ele. Incearca sa profiti din plin de fiecare zi pentru ca orice vei face in perioada urmatoare va fi de succes si va aduce recompense. Un sfat bun de la cineva drag iti prinde bine. Daca ceva te supara cu sanatatea, ocupa-te din timp si nu neglija, ca ceva mic sa se rezolve si sa nu devina ceva mare. Este necesar si sa faci schimbari sanatoase in dieta ta zilnica.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Lupti pe mult prea multe fronturi si rezultatul net este ca esti tras in directii total diferite. Esti incapabil sa-ti stabilesti prioritatile. De aceea este indicat sa te relaxezi putin, pentru a vedea lucrurile mai limpede.