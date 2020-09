Horoscopul zilei de azi MIERCURI 30 SEPTEMBRIE 2020. În ce visuri alegi să crezi?

Luna in Pesti aduce cateva vesti bune. Pe masura ce Luna face sextil cu Jupiter, Pluto si Saturn stationar in Capricorn, dar si conjunctie cu Neptun in Pesti, vei resimti o oarecare schimbare. Se intampla lucruri bune, care te imputernicesc. Vei vedea ca exista oportunitati in a face schimbari fundamentale, sanse de a visa la un viitor mai bun. Nu stii pe ce cale sa mergi? Pestii te indeamna sa visezi, sa crezi in visurile tale, sa le vizualizezi, sa faci meditatii si proiectii pentru a deveni realitate.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti plin de visuri si aspiratii, dar ceva te tine pe loc. Te simti nesigur ca le poti indeplini. Norocul este de partea ta si ar trebui sa lasi in spate temerile. Lucreaza ca visurile tale sa devina realitate. Ramai concentrat si foloseste ce stii stau cere ajutorul oamenilor pe care ii cunosti pentru a reusi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este posibil sa te simti sub presiune dar incearca sa tii capul deasupra apei. Evita sa iei decizii pripite pentru ca acestea acum nu sunt bune. Ramai calm si gandeste lucrurile cu atentie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile sunt putin cam haotice pentru tine acum asa ca ai putea sa nu fii total constient de toate oportunitatile ce apar in fata ta. Adevarul este ca lucrurile se lumineaza profesional. Intri intr-o perioada norocoasa in care poti primi o crestere de salariu sau o promovare. Nu fii insa prea grabit ca graba strica treaba. Mergi in acelasi ritm, mentine o stare de spirit buna si totul va evolua excelent.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Inca faci eforturi destul de mari sa iti imbunatatesti anumite aspecte curente dar ti se pare ca nu ai inca rezultatele dorite. Cu toate acestea, esti aproape acolo chiar daca nu crezi. Deci nu renunta si nu crede ca eforturile tale au fost in zadar. Da, ti-ai fi dorit ca anumite probleme din trecut sa nu fi existat dar toate au avut un rost. Fa acum ceva ce nu ai avut niciodata curajul sa faci. Nu e niciodata prea tarziu.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Esti plin de energie si incredere, suficient incat sa sustii evenimentele dinamice ale zilei. Totul se deruleaza cu o mare viteza iar reactiile tale la aceste evenimente trebuie sa fie la fel de rapide. Vei vedea cum totul se aseaza cum trebuie si asta te face sa te simti si mai increzator cu privire la alegerile tale de pana acum. Esti intr-o dispozitie buna si deci jumatate din batalie este castigata deja.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Vei avea multe pe cap azi, asa ca trebuie sa fii bine organizat. Va trebui sa planifici in avans, ca sa poti face fata provocarilor si tensiunilor care pot aparea. Nu deschide fronturi noi. Incearca sa rezolvi ce ai lasat neterminat, iar cand vei bifa tot poti incepe ceva nou. Ai incredere in tine si in propria judecata. Acest lucru iti va permite sa faci fata oricarui obstacol.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Eliberare de trecut ! Mintea ta se indeparteaza de lucruri si oameni ce apartin trecutului si iti vei reconsidera atitudinea. Asta nu inseamna ca trebuie sa te arunci in a lua anumite decizii. Ia-ti tot timpul si gandeste lucrurile bine. Ramai calm si fii pregatit pentru orice. Nu actiona iresponsabil sau pripit, altfel vei regreta. Ramai deschis spre altii. Daca te retragi cumva in cochilie nu serveste nimanui, cu atat mai mult tie. Lasa-i pe cei ce te iubesc sa fie alaturi de tine. Te asteapta multe surprize minunate iar starea ta de spirit va fi, deci, ridicata.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Lucrurile se deruleaza cu o viteza ametitoare si nu este de mirare ca esti oarecum bulversat si scos din ritmul tau uzual. Evita sa te incarci cu orice responsabilitati noi. Ai si asa destule in fata ta. Daca te simti sub multa presiune, ia-ti timp sa te relaxezi si sa iti refaci energia. Oricat de ocupat simti ca esti, exact relaxarea este cea care te ajuta sa iti aduni fortele si sa iti ascuti focusul ca sa te descurci cu orice apare.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Dezvoltari neprevazute ale unor anumite situatii te vor lua prin surprindere. Noile circumstante vor fi mai bune decat cele anterioare. Vei putea avea o perspectiva mai pozitiva asupra viitorului si vei putea continua cu mai multa speranta si optimism spre realizarea visurilor tale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Poate ca exista anumite subiecte pe care le-ai evitat in viata ta, bagandu-le sub pres. Dar de acum nu mai trebuie. Ai sansa sa te retragi din orice angajamente sociale azi si sa iti revizuiesti strategia si daca este cea care sa te duca unde vrei sa fii. Vei gasi aliati si din familie si din cercul tau social pentru orice schimbare vrei sa faci. Nu exagera totusi cu cautarile de suflet interioare. In curand va fi timpul sa iesi in lume ca sa treci la actiune.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Tine-te bine pentru o calatorie mai abrupta azi. Ai asa de multe obligatii si treburi pe cap incat te simti foarte coplesit de ele acum. O criza neasteptata in jurul vietii tale personale apare deasupra tuturor si te cam pune la sol. Bun, deci nu prea poti face prea multe cand lucrurile ajung la acest stadiu critic. Doar fa tot ce poti pana trece furtuna. De acum incolo, incearca sa nu iti scape lucrurile de sub control. Rezolva fiecare problema in clipa in care apare. Nu fii impulsiv in actiunile tale si astfel vei evita orice poate fi rau. Nu te da batut. Nu te ajuta o atitudine de victima. Cu putin effort din partea ta vei scoate totul la lumina iar asta e cert.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ziua de azi te poate indemna sa te retragi deci iti va fi dificil sa stabilesti un contact fata in fata cu altii sau sa iti comunici planurile si gandurile cu usurinta. Incearca sa eviti conversatii cu cei din preajma ta pentru a evita tensiuni si conflicte. Este mai bine sa ai grija de sanatatea, energia si starea ta de spirit azi si sa te odihnesti. Ramai calm si rami flexibil si diplomatic in toate interactiunile tale.

