Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 11 IULIE 2020. Chiron intră în retrograd! Adevărul iese la iveală

Chiron isi incepe astazi miscarea retrograde si simti ca vrei sa tipi. Tipi de durere? Plangi de furie? Strigi dupa ajutor? Sau toate la un loc? Luna intra in Berbec, iar Berbecul nu stie de gluma. Este timpul sa iti onorezi propriile sentimente si sa actionezi. Pe masura de Luna face cuadratura cu Mercur si conjunctie cu Marte si Chiron este destul de dificil sa iti tii in frau vocea furioasa. Mercur mai are o zi si intra in miscare directa. E atat de multa tensiune in aer incat ai putea-o taia cu cutitul.

Striga dupa ajutor! Chiron vine sa te salveze!

Au intrat atat de multe planete in Capricorn, incat parca am fi cu totii in curtea scolii, alergand de colo colo, tipand fiecare de ce-l doare. Unii sunt timizi, altii sunt atacatori, unii sunt linistiti, altii sunt agitati. Te simti ca un soldat obosit de atata agitatie in jur? Striga dupa ajutor! Chiron vine sa te salveze.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Evolutiile neaptate si schimbarile constante ti-au cam dat peste cap planurile. Ai nevoie de flexibilitate. Rigiditatea te impiedica sa faci ce ti-ai propus. Cauta alternative si incearca sa nu te pui impotriva valului.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Stima de sine este ridicata in acest moment si a cam venit vremea sa iei taurul de coarne. Fa schimbarile necesare in viata ta. Acest lucru te va ajuta sa iti atingi obiectivele. Nu uita ca planetele sunt aranjate astfel incat sa ai succes. Dar trebuie sa muncesti pentru asta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Rabdarea este o virtute, iar acest lucru va fi laitmotivul zilei de azi. Vei fi solicitat destul de mult, chiar daca este weekend. Incearca sa-ti pastrezi energia si sa te organizezi mai bine pentru a face fata tuturor sarcinilor. Cand se vor mai linisti lucrurile, indreapta-ti atentia si spre viata personala.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Apar dificultati si tensiuni ce te forteaza sa mergi pe varful degetelor. Esti tentat sa tipi la oameni. Ai grija, deci, sa iti mentii calmul. Musca-ti limba daca este nevoie, pentru a nu folosi cuvinte urate la adresa celor dragi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Haosul si dezordinea par sa stapaneasca ziua. Esti foarte nervos si agitat. Ii judeci nedrept pe ceilalti si nici nu iei cele mai bune decizii. De aceea este recomandat sa fii mai rezervat si sa nu te arunci cu capul inainte. Ai sanse mari sa comiti erori pe care sa nu le poti repara. Regrupeaza-te, limpezeste-ti mintea.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Planurile si ambitiile tale sunt la scare mare si se potrivesc talentelor si ambitiilor tale. Profita la maximum de ceea ce ai si fii sigur ca vei atinge succesul, atat timp cat iti urmaresti obiectivele. Chiar daca vei intampina obstacole pe parcurs, nu renunta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

O zi perfecta pentru a purta un dialog cu tine insuti despre multe aspecte din viata ta. Relaxeaza-te putin si analizeaza ce vrei cu adevarat. Care sunt nevoile tale, ce-ti lipseste. Ai grija de starea ta de sanatate, odihneste-te mai mult pentru a-ti ridica starea de spirit.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Totul se desfasoara conform planului si, cu toate acestea, nu esti multumit. Vrei si mai mult. Depui eforturi supraomenesti. Insa, pana la urma, reusesti sa-ti restabilesti un climat pozitiv care sa te faca sa-ti indeplinesti visurile. Nu-i lasa pe ceilalti sa te destabilizeze. Ai incredere in tine insuti si in instinctele tale.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Te simti sub presiune. Ti s-au dat multe sarcini de facut, intr-un timp scurt si toate aceste obligatii te impovareaza. Concentreaza-te mai bine pe ceea ce ai de facut, organizeaza-ti timpul si vei reusi. Ia fiecare proiect si finalizeaza-l. Nu te lupta pe mai multe fronturi deodata si nu grabi lucrurile.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Starea de spirit este la inaltime astazi. Ai hotarat ca este momentul pentru o pauza si dedici mai mult timp pentru tine insuti. Vei reusi astfel sa vezi mai clar lucrurile, sa te conectezi la sinele superior si sa-ti asculti instinctele. Nu vei fi dezamagit de deciziile tale.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ai fost sub presiune in ultima perioada si te simti epuizat. Ai nevoie de o perioada de relaxare pentru a-ti incarca bateriile. Ia o pauza, fara sa stai prea mult pe ganduri. Vei vedea ca te vei simti mult mai bine si mai pregatit sa infrunti obstacolele.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poate ca nu este cea mai buna zi a ta, insa nici nu e cea mai proasta. Distanteaza-te de o situatie, fa un pas in spate si priveste obiectiv. Cu siguranta vei gasi modalitatile de rezolvare. Doar ca trebuie sa-ti mentii calmul. Priveste totul ca pe o oportunitate de introspectie. Fa o analiza a succeselor de pana acum. Te vei simti mult mai increzator.