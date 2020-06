Horoscopul zilei de azi, VINERI 12 IUNIE 2020. Atmosferă fierbinte la inceput de weekend!

Luna in Pesti se indreapta direct spre Marte si Neptun ridicand nevoia de dragoste si romantism. Vrei sa faci ceva diferit, sa te folosesti mai mult de imaginatie. Uranus si Mercur vor avea la randul lor cateva idei geniale, chiar nebunesti.



Vineri seara cu romantism

Este vineri seara, oamenii incep sa se dezmorteasca dupa perioada de carantina. Romantismul pluteste in aer. Te simti inspirat sa iesi din rutina de pana acum. Simti nevoia sa canti, sa pictezi, sa creezi ceva? Lasa-te purtat pe aripile iubirii!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ciuda presiunii si stresului pe care iti poti experimenta in special la locul de munca azi, te poti astepta sa excelezi in orice activitate pe care pui mana si sufletul azi. pe planul vietii domestice, sustinerea pe care membrii familiei ti-o ofera si manifesta se va dovedi ca o nestemata pentru tine. Simte-te iubit pentru ca asa si esti !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti vei transforma ideile abstracte in strategii practice si palpabile azi, si toate merita tot creditul din lume. Vei aprecia si intelege viata ceva mai mult, urmare a unor intamplari traite de tine sau de altii apropiati. Ceva ce iti recomanda mama ta in copilarie sa faci ca sa fii fericit iti va reveni in amintire si chiar vei face acea actiune.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tot incerci sa schimbi lucrurile in mai bine si te tot straduiesti, poate fara a avea incantare. Poate iti e greu sa crezi, dar de fapt esti destul de aproape sa iti atingi scopurile. Deci nu ceda si nu lasa eforturile sa se risipeasca in van. Exista niste treburi neterminate pe care e nevoie sa le gestionezi si asta te cam indispune. Fa ceva ce nu ai avut curaj in trecut sa faci. Nu e niciodata prea tarziu.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai grija ca te afli intr-o capcana emotionala azi, pentru ca vei avea starea de defensiva cand vine vorba de a te confrunta cu sentimentele manifestate de cei pe care ii iubesti. Sunt sanse mari sa vrei (din nou) sa pleci intr-o iesire, calatorie lunga sau scurta. Asadar, fiind si vineri, daca poti, fa-ti bagajele. Seara te poti bucura de clipe linistite alaturi de oameni ce gandesc ca tine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Sunt perspective ca astazi sa te simti usor iritat si infuriat. Fii cu ochii in patru si in control pe furia ta, altfel poate duce la diferente ireconciliabile. Deasemenea, evita confruntarile si complicatiile inutile la munca. Vei petrece destul de mult timp cautand solutii la problemele de pe rol ce inca nu sunt finalizate.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate ca nu este o calatorie usoara astazi pentru tine. Asteapta-te sa ai de strabatut o paleta larga de emotii care sa te faca sa te simti stresat, deconectat si prea emotional. Cu toate acestea, inteligenta ta academica va da anumite roade in cursul zilei. De asemenea, carisma ta va incanta pe cineva special din viata ta azi. Nu ignora o ocazie de a face o rearanjare frumoasa a casei tale.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

In oceanul relatiilor pe care navighezi, ai putea primi azi sansa de a zari un port in care sa iti ancorezi nava. Insa cantareste-ti cu multa atentie optiunile inainte de a te lansa in valuri de iubire. In a doua parte a zilei, iti pot trece prin cap ganduri de indoiala daca actualul tau job este cu adevarat ceea ce iti place si iti doresti. Romantismul se va coace incet si sigur.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi chiar vei fi in starea de spirit de a juca rolul de a ghida pe cineva pe o directie de viata care sa ii aduca claritate. Ziua va fi plina de ocazii pentru a te simti cat mai bine. Cu toate acestea, sunt predispozitii sa experimentezi un stres mental dar acesta nu va dura mult.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi este o zi in care esti deosebit de preocupat sa mentii un balanta bine echilibrata intre viata ta profesionala si cea personala. Munca iti va fi interesanta si plina de stimuli placuti, in timp ce clipele alaturi de familie si prieteni iti vor aduce place si alinarea stresului de peste zi. Bravo tie !

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este o zi ocupata pentru tine, pentru ca lookul locuintei poate necesita o schimbare. Dar cu adevarat are prea putin de-a face cu faptul ca ar fi chiar o nevoie cat cu placerea ta de a-ti impresiona cunostinte si prieteni ce pot veni in vizita. O renovare este posibila mai mult in interiorul casei, mai mult ca rezultatul sa fie in acord cu starea ta mentala. O seara romantica cu persoana inimii tale intr-un mediu pe placul vostru iti este recomandata.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Jos palaria pentru tine, pentru felul in care reusesti sa gestionezi toate relatiile pe ziua de azi. Esti si pus pe a pastra un secret azi. Dar fii atent sa nu fii prins in ceva ce implica bani si care poate duce la tot felul de conflicte nedorite. Altfel, se lasa cu veselie toata ziua.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Se prea poate sa ai o stare de dezinteers si de indecizie in cursul diminetii. Desi poti porni ziua pe o energie mai scazuta, creativitatea ta si resursele bogate se vor ridica pe masura ce ziua progreseaza. Felul in care te achiti de tot astazi te face sa te simti mandru de tine si sa ai satisfactie de sine. Mai tarziu in zi, da-ti placerea de a te duce la cumparaturi. Te asteapta o piesa de vestimentatie in care sa te simti cu adevarat special.