Horoscopul zilei de azi VINERI 17 IULIE 2020. Garda sus!

Luna in Gemeni face conjunctie cu Venus si cuadratura cu Neptun in Pesti. Iata o zi de vineri fantezistea, dar inselatoare. Intalnirea Luna-Venus este fabuloasa daca ai in program socializarea, flirtul, bucuria de a trai. Neptun vine si el sa adauge o nota glamour. Dar, atentie! Cineva poate fi mai viclean si sa incerce sa profite de increderea ta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o idee buna sa fii mai circumspect si sa nu crezi chiar tot ce ti se promite. In trecut credeai pe toata lumea si ai avut de suferit. Este timpul sa ridici garda, astfel incat oamenii sa nu mai profite din nou de bunatatea ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai multe pe cap, de aceea trebuie sa te organizezi foarte bine. Planifica-ti actiunile, pe diverse fronturi, in ordinea prioritatilor. Daca ai fost confuz pana acum, lucrurile par sa ti se limpezeasca in minte. Poti vedea unde si daca ai judecat gresit anumite situatii sau persoane. Poti remedia ce e “deraiat”, poti face ordine si poti sa iti vezi linistit de viitor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se simte nevoia unor schimbari rapide in viata ta. A sosit momentul sa te eliberzi de orice negativitrate si sa duci la bun sfarsit ceea ce ai inceput. Apoi porneste sa realizezi ceea ce-ti doresti, ceea ce meriti. Stii exact ce vrei sa faci dar, din diverse motive, bati pasul pe loc. Nu astepta sa le faci mai tarziu! Fa-le acum! Implineste-ti visul!

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

In momentul de fata exista prea multe lucruri neterminate in viata ta. Te invarti in continuu si nu ajungi la capat cu niciunul. Fa un pas in spate, analizeaza cate cercuri au ramans neinchise, fa tot ce iti sta in putere ca sa le inchizi unul cate unul, apoi canalizeaza-ti energia catre alte proiecte. Fa ordine in viata ta, ca sa-ti poti vedea linistit de viitor. Nu te angaja azi in dispute, mai ales cu cei dragi. Risti sa spui lucruri pe care sa le regreti mai tarziu.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tine minte: atitudinea negativista nu te va duce niciodata unde iti doresti. Da-ti voie sa vezi cu alti ochi planurile de viitor. Chiar si daca iti apar obstacole in drum, nu permite pesimismului sa te opreasca. Provocarile fac parte din viata. Nu trebuie sa renunti la primul semn de dificultate. Tie iti faci un defavor daca renunti usor la planurie tale. Ramai pozitiv, munceste intelept. Asa se merge inainte!

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai tot amanat anumite sarcini, preferand sa faci cu totul altceva, iar acum stau gramada pe capul tau. Nu-i de mirare ca te simti coplesit si incapabil sa te ocupi de toate in timp atat de scurt. Este timpul sa te organizezi si sa incepi sa bifezi sarcinile pe care le-ai dus la final. Ia fiecare sarcina una cate una si nu incepe ceva nou, pana cand nu finalizezi ce lucrai inainte. Si invata o lectie: NU amana lucrurile pana in ultimul moment.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai multe vise si aspiratii, insa este timpul sa treci de la teorie la practica. Organizarea si planificarea sunt esentiale pentru a transforma ceea ce ai in cap, in ceva concret si real. Daca intampini obstacole si dificultati, nu te sfii sa ceri ajutorul cuiva de incredere.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te simti pozitiv si entuziast, insa ar trebui sa ai grija si sa te mai temperezi putin. Agitatia te poate forta sa faci greseli care vor fi greu de remediat ulterior. Tine-ti mania sub control, evita tensiunile si disputele cu cei din jurul tau.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

O zi cu haos si iritare. S-ar putea sa experimentezi rea-vointa din partea unor oameni, insa tu ar trebui sa te iti pastrezi calmul si sa te retragi din situtiile care nu iti fac bine. Chiar nu merita sa iti irosesti energia pentru ceva ce nu poti controla. Pastreaza distanta intre tine si acei oameni care scot ce e mai rau din tine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Poti fi ocupat sa gasesti timp sa te vezi cu partenerul tau astazi, ambii fiind foarte ocupati. Mai tarziu, cand veti fi in sfarsit singuri, telefoanele va pot suna nonstop in mod intruziv in timpul vostru comun. Retine, daca un apel este foarte important, va reveni. Trebuie sa stii sa pui telefonul deoparte si sa investesti timp de calitate cu cei pe care ii iubesti.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi te poti confrunta cu multi oameni din afara orasului cu care nu te-ai mai intalnit pana acum. Poti gasi aceasta experienta stimulatoare dar si obositoare. Nu esti chiar in cea mai buna forma de socializare acum. Este o zi mai buna pentru a asculta decat pentru a vorbi. Si sa stii ca uneori asta impresioneaza oamenii mai bine decat orice ai putea spune.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi trebuie sa fii atent la ce se intampla in jurul tau si, mai ales, la ceea ce faci tu. Risti sa gresesti ceva sau sa cazi in capcane pe care altii ti le-au intins din diverse motive. Din fericire, gasesti in tine resursele pentru a remedia orice obstacol aparut in cale. Trebuie doar sa fii mai constient de mediul inconjurator pentru a lua deciziile corecte. Fii deschis cu oamenii in care ai 100% incredere pentru a te mai elibera de stres.