Horoscopul zilei de azi VINERI 2 OCTOMBRIE 2020. Fă-te util!

Venus intra in Fecioara si dragostea intra intr-o zona meticuloasa. E vremea sa-ti arati dragostea la modul cel mai practic posibil. Inca se simt efectele Lunii pline in Berbec si este posibil ca cineva sa fie morocanos si nemultumit. Fii atent sa nu starnesti conflicte inutile!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta este pe cale sa ia o intorsatura neasteptata, dar pozitiva, pe care o vei primi cu bratele deschise. Incearca, insa, sa nu te lasi condus de entuziasm si sa iei decizii gresite. Altfel vei ajunge la opusul a ceea ce-ti doresti. Ar fi pacat sa ratezi tocmai acum!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te afli intr-o dispozitie revolutionara, iar acest lucru te ajuta sa faci schimbarile necesare care te sa te scoata din blocajul in care esti. Mergi inainte si gaseste acea satisfactie la care te gandesti. Scapa de temerile care te macina si ia deciziile corecte!

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu-ti fie teama sa faci lucrurile despre care sti sigur ca iti vor aduce liniste si bucurie. Nu te multumi cu altceva daca nu este in concordanta cu dorintele inimii tale. Aranjamentul planetar de azi iti aduce optimism si impulsul necesar sa faci schimbarile care se impun.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Vechi prieteni ar putea sa iti deschida usi noi si sa iti dea acel sut ca sa faci pasul inainte. Asa ca, ar trebui sa lucrezi si tu mai mult la capitolul incredere de sine, pentru a putea profita de aceste oportunitati care apar in cale. Mergi inainte spre implinirea visurilor si ambitiilor tale.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Aceasta zi este mai mult decat pozitiva pentru tine. Si aducatoare de speranta. Multe evenimente vor ajunge sa te surprinda placut si chiar sa te incante. La randul tau, ar trebui sa actionezi cu mai multa incredere in tine si in viitor. Sa privescti cu ochi buni tot ce se petrece in jurul tau. Sa gasesti solutii inovatoare. Stai cu ochii pe oportunitati. Una dintre el ear putea sa iti paveze drumul spre succes!

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Planetele recompenseaza efortul tau de a gasi solutii la problemele cu care te-ai confruntat si se aranejaza astfel incat sa iti poti pune planurile in actiune. Bifeaza cat mai multe din lista ta, profita de acest aliniament astral cat de mult poti. Totusi, incearca sa te feresti de miscari pripite si iresponsabile.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Toate gandurile si toata atentia ta sunt acum indreptate spre zona carierei. Te fapt, iti dedici mult timp si atentie aici pentru ca esti hotarat. Insa azi ti se recomanda sa te luminezi si usurezi putin pentru ca tot vei reusi sa obtii ceea ce vrei. Este vital sa acorzi atentie familiei tale ca sa echilibrezi aceasta pofta exagerata pentru munca.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Comentariile altor oameni au puterea de a te rani azi. Incearca sa eviti sa te apropii prea mult de ele si tinteste sa iti gasesti punctul propriu de centru. Asta te ajuta sa iti mentii echilibrul. Dezvoltari succesive de intamplari pot scutura unele situatii. Treaba ta este sa ramai calm si sa fii pregatit sa gestionezi orice vine pe calea ta si iti da rutina peste cap, dar sa o faci fara inima rea, din contra.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Obstacolele care te-au tinut blocat incep sa se risipeasca, iar tu te mai relaxezi putin. Incearca sa te eliberezi de stresul si panica in care erai cuprins, intrucat nu vei mai putea functiona normal. Cand esti in aceasta stare, pierzi oportunitati fantastice. Pastreaza-ti calmul si foloseste-te de logica si ratiune pentru a merge mai departe.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ai lasat atat de multe usi deschise spre trecut, incat intreaga ta energie se scurge intr-acolo si ramai pe loc. Esti blocat in a te gandi la viitor si la proiecte. Trebuie sa rezolvi o data pentru totdeauna aceste probleme. Inchide cercurile, inchide usile si indreapta-te spre obiectivele tale. Asigura-te ca ai invatat ceea ce trebuie, pentru a nu mai repeta greselile. Nu ezita sa ceri sfatul celor dragi in acest proces. Stii bine ca le pasa de tine si ca te ajuta!

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi te vei plimba pe bulevardul amintirilor, pretuind acele amintiri ale clipelor pierdute din trecut iar mai tarziu in zi vei simti o nevoie profunda de a contacta prieteni vechi. Asteptarile pe care le ai de la cei foarte apropiati pot fi totusi coplesitoare. Vei reusi totusi sa vezi partea luminoasa din orice si sa petreci timp de calitate cu iubirea care iti va reenergiza puterea de a te lupta cu dificultatile.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi ar fi mai bine sa iti petreci ziua mai mult in interior. Dar nu te gandi ca te vei plictisi. Poti face multe lucruri placute cum ar fi sa citesti, sa joci ceva, sa gradinaresti, sa privesti ceva interesant la tv, sa recuperezi timp de calitate in casa ta. Starea generala va fi relaxata si vei vedea viata dintr-o alta perspectiva. Chiar ai nevoie de asemenea clipe pentru a te reincarca.