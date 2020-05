Horoscopul zilei de azi, VINERI 22 MAI 2020. Azi e despre a fi împreună!

Luna noua in Gemeni de azi aduce un nou start. Soarele si Luna isi dau mana si intra amandoua in trigon cu Saturn, in timp ce Mercur si Venus isi pecetluiesc prietenia facand impreuna o cuadratura cu Neptun. Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise neimplinire, cineva este langa tine pentru a-ti oferi suportul. Fa pasul in fata, chiar daca nu vezi bine drumul. Vei primi ghidarea!

Luna in Gemeni iti da aripi

Venus si Mercur fac conjunctie si te anunta sa ai incredere in inima ta. Ce-ti spune? Vorbeste tare? Tipa la tine? N-ar fi de mirare avand in vedere faptul ca in ultima vreme ai neglijat-o teribil. Acum fa liniste si ascult-o!

Loading...

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi benefica sa te gandesti in detaliu la proiecte noi care sa iti aduca din toamna rezultate bune in urma unor investitii substantiale in viitorul tau. Familia ta este fundatia succesului tau si cat timp nu uiti asta, vei primi si inspiratii vitale. Zambetul tau va cuceri multe inimi azi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dincolo de toata agitatia si ritmul de munca in care esti prins, vei reusi sa iti mentii simtul umorului. Si de ce nu ? Pana la urma, tu esti expert in a genera portii de ras printre cei dragi. Si azi esti intr-o dispozitie gregara si asa se explica totul. Automat esti si o gazda excelenta daca intentionezi sa inviti lume la tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Taraste-te in afara casei, fa ceva cumparaturi sau chiar mergi in magazine de decoratiuni interioare. Ti se preconizeaza anumite schimbari de décor in locuinta care pesemne iti vor consuma din economii si te vor forta sa iti recalibrezi bugetul, insa nu vei regreta aceasta abordare extravaganta. Totul are un scop care este pentru binele tau si al familiei, pana la urma.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Concentreaza-te pe problemele complicate si rezolva-le cu stil si clasa. Nu iti toci coatele pe probleme, in schimb gaseste solutii cum sa le rezolvi. Ziua ta va deveni si mai buna dupa ce vei primi anumite vesti de la prieteni din tara sau din alte tari.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi vei avea grija de tine si te vei rasfata si aranja frumos. Gandul cu privire la cum arati iti va domina intreaga zi. Sunt mari sanse sa captezi imaginatia oamenilor, atat la munca cat si in reuniuni sociale. Banii vor iesi in toate directiile din portofelul si buzunarul tau in schimbul distractiei si petrecerii.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Iubirea pluteste in aer iar pasiunea tasneste de dupa colt. Asadar tine ochii si urechile deschise, pentru ca in curand este posibil sa ajungi captiv intr-o poveste pasionala de iubire. Ai grija ce pret platesti pentru aceasta noua iubire si cat te ustura la portofel. Totusi, vei simti ca se merita fiecare banut investit. Adu sampania ! O zi frumoasa te asteapta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Rutina de zi cu zi si treburile obisnuite te pot enerva astazi. Nu face totusi din tantar armasar. Totul este zis si facut, totul este clar deci nu lasa nimic sa iti afecteze dedicarea pentru munca. Poti cuceri cu usurinta inimile altora cu felul tau de a fi dedicat, serios si de mare incredere.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Esti o persoana completa dedicata familiei si stii ca cei dragi sunt o piatra importanta in fundatia succesului tau in viata. Deci ziua de azi nu trebuie sa iasa din aceasta constientizare. Energiile bune ale zilei iti incep acasa si te urmeaza peste tot. Fie munca sau distractie, ai un ritm si o buna dispozitie care nu se va diminua. Va fi o zi excelenta, deci lasa-te dus de ritm si zambeste peste tot.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Tu te pricepi foarte bine la cuvintele rostite, dar si sexul opus se pricepe cum sa te abordeze. Problema ta este ca desi iti folosesti cuvintele ca sa tragi anumite sfori, de cele mai multe ori maestrul papusar va fi de fapt cineva de sex opus. Asadar, ca sa te mentii pe tine fericit, asigura-te ca este fericita aceasta persoana de sex opus la care te gandesti acum.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este o zi fantastica sa intri in tot felul de parteneriate. Este o zi pentru a crea legaturi cu prieteni apropiati, sa deschizi conturi comune, sa pui la cale dealuri si sa faci planuri pentru un viitor bun. Vei fi in top in aproape orice faci. Daca cumva esti interesat de noi studii, azi poti lua o decizie bazata pe o buna informare.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi va fi o zi optimista pentru tine si cu o buna portie de visat cu ochii deschisi. Vei avea o atitudine de subordonare si cooperare la munca, urmand orbeste ce ti se cere sau sfaturile prietenilor sau colegilor. Chiar daca va exista o oarecare tensiune sau probleme in domeniul muncii, ele vor trece iar seara te gaseste inapoi la starea de confort a casei tale dragi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi te asteapta o zi minunata. Vei intalni oameni ce se vor dovedi de incredere si sprijin de baza in viitor. Iti doresti si reusesti sa gandesti si sa muncesti perfect. Pentru asta, trebuie sa ramai cu capul pe umeri si cu picioarele pe pamant, deci foarte practic si cerebral.