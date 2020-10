Horoscopul zilei de azi VINERI 23 OCTOMBRIE 2020. Luna intră în Vărsător

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti confrunta cu unele mici ingrijorari fie despre viata profesionala fie despre cea personala. Vei dori sa fii echilibrat emotional dar nu ai destul timp sa pui toate lucrurile cap la cap in ordine la cate ai de facut. O minte clara si discutii deschise te vor ajuta sa rezolvi treburile cu usurinta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu este nevoie intotdeauna sa iti afisezi chipul de curajos. Sa stii ca este in regula sa iti simti si manifesti emotiile si sa vorbesti din inima cat poti de sincer in fata celor dragi. Asta iti face durerea suportabila si iesi mult mai repede din probleme. Te vei simti bine pe seara iar un zambet dulce iti va lumina chipul.

Loading...

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se termina etapa cu diverse planificari strategice si tot ce ramane este partea de executie. Insa pot aparea anumite intarzieri si decalari in implementarea ideilor care sunt cruciale pentru succesul proiectului tau si asta poate duce la dezamagiri. Dar sunt decalari pe termen scurt si in realitate nu ai nimic pentru care sa te ingrijorezi. Ai tot ce ai nevoie ca sa fii un invigator.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Roata norocului se intoarce spre tine astazi. Spune-ti o dorinta si este pe cale sa se implineasca. Cu toate acestea, nu fii exagerat de increzator chiar naiv cand vine vorba sa iei decizii. In caz de dezamagiri, cel mai bun remediu este sa iti repeti mantra “si asta va trece !”.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi este o zi foarte buna pentru investitii pe termen lung si imobiliare. Poti obtine beneficii si profituri a la long. Stai linistit, relaxeaza-te si bucura-te de placerile pe care viata ti le ofera inainte de a le rata. Spune bun venit tuturor oportunitatilor cu bratele deschise.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate pana acum lucrurile au fost monotone, dar acum gata. Ar fi o idee excelenta sa iti iei o pauza de la lucrurile din jurul tau si sa pleci intr-o calatorie. Invigoreaza-te cu o mica iesire in aer curat cu familia sau prietenii. Iti va creste mult energia si iti va da acces la intuitie, claritate si intelepciune pentru viitorul apropiat. Astrele iti prevad rezultate satisfacatoare in afacerile private. De asemenea, vei impresiona usor sexul opus.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Artistul din tine va avea ocazia sa se exprime si sa straluceasca astazi. Ai abilitati remarcabile de om de spectacol si de comediant iar oamenii se vor simti excelent cu glumele tale pretioase in aceasta seara. Oricum, ar fi bine sa conservi energie si pentru alte lucruri necesare din viata curenta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi vei coopera foarte bine cu colegii sau superiorii. In viata personala vei primi sustinerea partenerului si prietenilor. Altii oameni se vor acomoda cu problemele tale si vor incerca sa te ajute la solutionarea lor. Cheltuielile tale pot fi in crestere, ducand spre unele ingrijorari financiare.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi nu se intrevad multe oportunitati vizibile la orizont. Sunt sanse sa ajungi prins in situatii complicate fara sa fie deloc vina ta. Relaxeaza-te. Vei putea sa te descurci prin toate acestea, date fiind abilitatile tale de relationare cu oamenii si spiritul tau plin de viata. Iar faptul ca in trecut ai mai avut situatii similare face sa fie si mai usor pentru tine. Oricum, mentine-te in zona sigura si linistita, evitand orice disputa.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Vei avea anumite momente de anxietate in dorinta ta de a-ti mentine imaginea creata in mintea oamenilor precum si reputatia in societate. Muncesti din greu pentru a-ti creste standardul social, dar primesti si rezultate pe masura. Este o zi norocoasa sub auspicii bune.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi ai o dispozitie foarte romantica. Gandurile tale delicate si visatoare te fac sa te gandesti la cineva special de sex opus. Seara puteti sta impreuna cu mult drag, umar langa umar. Magia iubirii va va ridica starea de spirit si te va pune intr-o dispozitie placuta si plina de viata. Vei avea energie si vitalitate toata ziua.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi tinzi sa te dai peste cap in dorinta de a-ti improspata lookul. Doresti sa ai un look nou, sa impresionezi, sa te simti bine. O intalnire pe care o anticipezi drept foarte placuta iti ridica asteptarile si te face sa te tii bine cu mainile de scaun in aceasta calatorie. Esti sfatuit sa o iei usor pentru ca relatiile reale nu se masoara doar in exprimari exterioare.