HORROR /// Atac în Sri Lanka. 290 de morţi şi peste 500 de răniţi, zeci de arestări

″În 30 de ani de război civil am auzit multe explozii la Colombo. Am fost obișnuiți cu atacuri teroriste la aeroporturi, la banca centrală și așa mai departe. Dar au fost zece ani de pace și credeam că s-a terminat violența și vărsarea de sânge. Ceea ce s-a întâmplat acum este pe cât de surprinzător, pe atât de șocant”, spune un localnic.

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 10:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...