Hreanul, un remediu din moşi-strămoşi

În medicina populară hreanul este deseori folosit pentru ştergerea petelor de pe piele şi a pistruilor, însă el are calităţi recunoscute şi ca remediu pentru sănătate: stimulează aparatul digestiv şi metabolismul, are efect expectorant, combate migrenele etc…



Hreanul este foarte bogat în săruri minerale, dintre care amintim sărurile de calciu, de magneziu, de sodiu, de potasiu, de fier, iar frunzele conţin în plus vitaminele B şi C. De asemenea, hreanul are în componenţa sa şi substanţe cu caracter antibiotic, precum şi numeroşi acizi organici. Rădăcina - sau, mai bine zis, rizomul de hrean - conţine ulei volatil şi glicosizi sulfuraţi care, prin radere, dau naştere unei substanţe denumită mirosină. Acesteia i se atribuie, printre altele, şi proprietăţile iritante ale plantei.

Prin sărurile sale minerale, hreanul acţionează ca un susţinător enzimatic şi ca stimulent al metabolismului. Întrucât elementele active ale acestuia se elimină prin plămâni, hreanul ras şi folosit ca un condiment la masă ori amestecat în părţi egale cu miere are efect expectorant şi decongestionant al căilor respiratorii.



Remedii cu hrean

În scop medicinal, hreanul se foloseşte ca atare sau ras şi amestecat cu oţet. Din soluţia obţinută se administrează câte o linguriţă de trei ori pe zi. O altă metodă este să amestecaţi soluţia cu miere, în cantităţi egale, din care se ia câte o linguriţă pe zi.

Hreanul se foloseşte în următoarele situaţii:

- hipertensiune arterială, angină pectorală şi circulaţie deficitară a sângelui - se ia dimineaţa o linguriţă de hrean cu miere cu o oră înaintea micului dejun;

- tuse puternică - se poate folosi hrean ras, încălzit în cuptor cu zahăr timp de patru-cinci ore (până se topeşte zahărul), din care se ia câte o linguriţă în crizele de tuse;

- nevralgii intercostale - se pot aplica pe locul dureros cataplasme călduţe cu hrean, care vor fi ţinute numai patru-zece minute, pentru evitarea iritării locului respectiv.