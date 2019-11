Igor Dodon: „Plahotniuc se poate întoarce în ţară doar în cătuşe”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

„Nu cred că Plahotniuc este în România, eu cred că este în Statele Unite ale Americii. Probabil că a promis celor care încă îi asigură securitatea că va face tot posibilul ca Guvernul Sandu să se rămână, că nu va fi demis și că va exista în continuare o influență a celor din altă parte. Eu consider că aceasta este încă o confirmare că PD a ținut cont de interesele proprii, nu de ceea ce îi spune Plahotniuc”, a mai menționat Igor Dodon.

Dodon s-a arătat sigur că Plahotniuc nu mai are influență în Partidul Democrat.

