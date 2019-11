Igor Dodon pune piciorul în prag: Guvernului nu se ispraveste asa cum trebuie

Igor Dodon vine cu un mesaj către partenerii din coaliția de guvernare în urma victoriei lui Ion Ceban în cursa pentru șefia capitalei. Potrivit șefului statului, politicienii din majoritatea parlamentară trebuie să depășească rapid acest moment electoral și „să se așeze la masa de discuții pentru a găsi cea mai bună cale de a eficientiza activitatea guvernării, fără emoții, fără orgolii, fără frustrări, fără interese politice, doar cu dorința de a face bine cetățenilor”.

„Ceea ce se întâmpla nu este deloc întâmplator, aceasta eliberare a Chisinaului vine dupa ce tot echipa socialiștilor, cu suportul presedintelui țării, au eliberat tara din captivitate. Sunt momente cu adevarat istorice, care insa trebuie sa aiba o continuare prin rezultate bune pentru oameni si sa devina istorice prin schimbarile pozitive care se vor face pentru moldoveni.

Votul cetatenilor pentru Chisinau il obliga pe noul primar ales, Ion Ceban, sa fie un primar al tuturor, indiferent de preferințe politice, il obliga sa scoată din primarie politica, geopolitica, dar mai ales hoția instaurata in ultimi anii de liberali si complicii lor, care din nefericire in aceste alegeri au devenit si noii aliați de conjunctura ai Blocului ACUM.

Noul primar ales si PSRM, partidul cu cel mai mare numar de mandate din Consiliul Municipal, au in fata o sarcina foarte clara, sa acorde prioritate problemelor semnalate de cetateni: sa faca drumuri, sa faca curățenie in oras, sa ne scape in sfârșit de mirosurile insuportabile si sa redea frumusețea acestui măreț oras. Pentru acest lucru este necesar de facut chiar in aceasta saptamina o coalitie cu ACUM in Consiliul Municipal si începută munca.

In mare parte aceeași sarcina revine si Guvernului la nivelul țării, care cu regret inca nu se ispraveste asa cum trebuie si va fi nevoie de o intervenție hotărâtă pentru a-l pune pe calea cea buna, cea care duce spre rezolvarea problemelor cetatenilor. Zilele urmatoare vom demara discuțiile necesare pentru ca cetățenii sa fie mai siguri într-un Guvern care sa lucreze pentru ei, sa fie încetate experimentele pe care unele persoane le fac prin ministere si sa vina oameni competenti in funcții, care sa se apuce de lucru.

Fac apel la politicienii din majoritatea parlamentara sa depășească rapid acest moment electoral si sa se așeze la masa de discuții pentru a gasi cea mai buna cale de a eficientiza activitatea guvernarii, fara emoții, fara orgolii, fara frustrări, fara interese politice, doar cu dorința de a face bine cetatenilor. Ca presedinte al țării voi sprijini doar o astfel de abordare a coaliței majoritare si in perioada urmatoare ma voi implica activ in acest proces de apropiere a guvernului de cetateni si rezolvarea problemelor pe care le au.

Urmeaza sa am discuții in acest sens cu PSRM, principalul partid parlamentar, dar si cu partenerii lor de coalitie. Sper sa găsim un numitor comun impreuna, altfel va trebui sa-l găsim fara cei care nu sunt capabili sa muncească pentru oameni.„

Sursa FB