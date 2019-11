Igor Dodon s-a intalnit cu Ambasadorul SUA in RM, Dereck J. Hogan: „L-am informat despre riscurile unei eventuale demiteri a Guvernului Republicii Moldova”

Igor Dodon s-a inatlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Presedintele spune ca a discutat cu oficialul american despre pusibilitatea unei eventuale caderi a guvernului Sandu.



Despre acest lucru seful statului a anuntat pe pagina sa de facebook.

„Am avut o intrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Am discutat intregul spectru al relatiilor bilaterale si am fost unanimi in opinia privind necesitatea aprofundarii cooperarii in cele mai importante domenii, in cadrul dialogului nostru strategic. De asemenea, am abordat subiecte actuale ce tin de politica interna a Republicii Moldova si, in context, l-am informat pe dl Hogan despre riscurile unei eventuale demiteri a Guvernului Republicii Moldova. Am subliniat faptul ca Administratia Presedintelui opteaza pentru mentinerea stabilitatii social-politice, dar, totodata, considera ca toate actiunile fortelor politice ale tarii trebuie sa respecte cadrul constitutional, fara a incalca principiile unui stat de drept.”, a scris Igor Dodon.