Igor „Kremlinovoci” Dodon vrea să FEDERALIZEZE R. Moldova pentru a recăpăta încrederea MOSCOVEI

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

„Miza acestui conflict politic de astăzi înseamnă nașterea unui nou păpușar. După ce a Igor Dodon a pierdut puterea politică și controlul asupra instituției prezidențiale și trebuie să plece, slavă Domnului, vrea să rămână păpușar. Pentru asta are nevoie de conflicte, să provoace ostilități între grupuri etnice, între administrația centrală și autoritățile din Găgăuzia. Să fie foarte clar: noi nu vom admite niciodată un proiect de federalizare a R. Moldova. Iar elementele din proiectele de lege propuse de socialiști ne aduc pe farfurie o federalizare. Este cadoul pe care Igor Dodon vrea să-l facă prietenilor săi de la Moscova, pentru ca să recapete încrederea lor. Acest lucru nu va trece”, a declarat Munteanu în cadrul unui briefing susținut la Parlament.

După ce a pierdut alegerile prezidențiale, Igor Dodon ar vrea să preia rolul de „păpușar”. Pentru a-și realiza scopul, Dodon are nevoie să provoace conflicte între grupurile etnice, iar în acest sens insistă pentru oferirea autorităților de la Comrat dreptul de veto asupra proiectelor ce țin de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, consideră deputatul Platformei „DA”, Igor Munteanu.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

