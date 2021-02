Igor Nicolaevici „Kuliok” atacă din nou DIASPORA

„De ce doar Diaspora să voteze două zile? Hai să-i punem pe toți în condiții egale. Poate mai bine să veniți acasă voi cei din diasporă. Veniți acasă, votați acasă. De ce nu vă întoarceți acasă? Dacă așa de tare pledați și iubiți Republica Moldova veniți acasă la... Chiar dacă nu mai aveți rude, veniți la mormântul buneilor, părinților și paralel o să votați. Haideți să iubim țara cu toții, nu doar prin declarații, flashmob-uri, prin critici la adresa mea sau a altor partide. Haideți să facem real pentru țară. Eu în 2009 tot am putut să plec și să fiu ca și voi diasporă. Din punct de vedere a veniturilor și confortului pentru familie, pentru mine avea să fie mai bine. Am ales să stau aici acasă și să lupt. Am însurit, m-ați făcut în tot felul, inclusiv cei din diasporă. Dar am rămas acasă, dar unii au plecat și-s mari patrioți acolo. Nu au venit câte 15-20 de ani acasă. Și ies acolo cu steaguri și ei sunt cei mai mari patrioți”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii sale online.

Liderul PSRM a vorbit chiar și despre posibilitatea interzicerii cetățenilor RM stabiliți peste hotare de a vota care, susține acesta, ar fi cerută la întâlnirile sale din teritoriu.

„În toate satele mie îmi spun: „domnule Dodon, de ce diaspora trebuie să hotărască în locul nostru?”. Faptul că ei trimit bani acasă, știu argumentul... dar în toate satele îmi spun. De ce nu hotărâm noi cei din țară viitorul acestei țări? Dar dacă peste 3-4-5 ani o să voteze un milion în diasporă și 500 de mii acasă? Atunci ce facem noi? Atunci cei din interiorul țării nu hotărăsc soarta țării. Mulți cer să fie aprobată o astfel de lege”, a mai spus Igor Dodon.